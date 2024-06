Eski günleri aradılar

Serdar ŞENGÜL

Kurban Bayramı ve Babalar Günü münasebetiyle alış-veriş yapan vatandaşların sayısında azalma oluğunu belirten Lefkoşa esnafı “halk eskisi gibi kıyafet veya hediyelik eşya alımı yapamıyor” dedi.

Geçmiş bayramlarda satışların çok daha canlı olduğunu belirten Lefkoşa esnafı, ekonomik durumun vatandaşları büyük ölçüde marketlere yönlendirdiğini söyledi.

Ne dediler?..

Laden Deniz

“Kuyumculuk ve aksesuar işletmecisiyim, bayram öncesinde piyasada biraz hareketlenme oldu özellikle son asgari ücrete yapılan zammın ardından insanlar daha rahat alabildi ancak bizim için yeterli değil. Düğün sezonunun açılmasıyla da altın satışlarımızda bir canlanma var ancak altın fiyatları yüksek olduğu için alıcılarımız çeyrek altının üzerini alamıyor. Böyle olunca tabi bizde yeteri kadar satış yapamıyoruz. Bu yaz düğünleri oldukça hareketli geçeceğinden piyasanın bir nebze daha canlı kalacağını öngörmekteyiz. Evlenmeye gelen çiftlerimiz 6 bin ila 20 bin lira arasında bütçesine uygun çeşitleri beğenip alabiliyorlar ancak eskiden daha fazla altın ve pırlanta ürünü satışı yapardık bu anlamda belli biz azalma ve daralma oldu.”

Derya Alp

“Konfeksiyon işi yapıyoruz, piyasalar bize göre şu an durgun durumda. Hayat pahalılaştı, halkın alım gücü düşerken bizimde gerek personel gerekse işletme giderlerimiz arttı. İnsanların ekonomik özgürlüğü kısıtlıysa bu durum bizi derinden etkiliyor. Yaz sezonuna girmemize rağmen istediğimiz kadar satış yapamıyoruz. Bayram öncesi satışlarımız da tam olarak umduğumuz gibi olmadı maalesef. Bu ülkede genel bir sistem değişikliğine gidilmesi şarttır. Düzlüğe çıkmamız genel bir sistem değişikliği ile sağlanacaktır.”

Demet Güneş

“Bayram öncesinde istediğimiz hareketlilik yok maalesef, ürünlerimizi eskisi gibi satamıyoruz. Yerli halkımızın ilgisi çok az, turistler olmasa kiramızı dahi ödeyemeyecek duruma geliriz. Bayram sonrası turizm sezonunun başlamasıyla satışların artacağını umuyorum. Herkese iyi bayramlar dilerim.”

Mehmet Mum

“Asgari ücrete gelen artış sonrası piyasada biraz hareketlenme oldu ancak bayram öncesi satışlarımız istediğimiz gibi gitmiyor. Özellikle bayramın ayın ortasına denk gelmesi bu anlamda bizi etkiledi, çünkü insanlar maaşlarını bitirdi. Piyasada da genel bir daralma söz konusu olduğunu söyleyebilirim.”

Huri Bavik

“Bayram ve Babalar Gününün aynı güne denk gelmesi konfeksiyon işletmelerimizi oldukça olumlu yönde etkiledi. Şu anda satışlardan oldukça memnunuz. Asgari ücrete yapılan artışın ardından insanlar daha rahat alışveriş yapabiliyor, bizlerde çeşitli kampanyalar ile onlara destek oluyoruz, herkes mutlu şu an. İşletmeciler halkımıza kolaylıklar sağlarsa zor ekonomik şartları aşabileceğimize inanıyorum. Erkek ayakkabısı, pantolonu ceketi ve gömleği dahil şu an 3 bin TL’dir, her bütçeye uygun çeşitlerimiz mevcuttur. Piyasanın zor olduğu bir dönemde ancak elimizden bu şekilde indirim yapmak geldi herkesi bekliyoruz.”

Kadir Aytulun

Conan mağazasının sorumlu çalışanıyım, özellikle bayramın ile beraber çeşitli giyim kampanyaları başlattık. Ekonomik şartlar şu an her ne kadar iyi olmasa da bayram üzeri müşterilerin giyim ve kuşam ihtiyacını tamamlamak için el birliğiyle çabalıyoruz. Özellikle bunu sağlamak adına 100 TL’den başlayan fiyatlar ile bluz, t-shirt ve gömlek satışlarımız vardır. Her bütçeye uygun çeşitler mevcut herkesi bekliyoruz iyi bayramlar dilerim.”