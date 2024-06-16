Buna hazırız

Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde düzenlenen konferansta konuşarak, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı’nın tam üyeliğine hazırızdır. İnanıyoruz ki bu da çok kısa sürede gerçekleşecek” dedi.

Üstel, Tüm Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinden kapılarını KKTC’ye açmalarını beklediklerini ifade etti.

Üstel Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde düzenlenen “Türk Devletleri, Jeostratejik Gerçeklikler ve Küresel Felaketler Bağlamında Yeni Stratejik Hedeflere Doğru” konulu uluslararası konferansın “Yeni Bir Diyalog Platformu Olarak Parti Diplomasisi” oturumunda konuşma yaptı.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın sağlam kurumsal yapısı, küresel ve bölgesel ilişkilerle yarattığı potansiyelle üye ülkelerin sırtını güvenle yaslayacağı bir güç haline geldiğini, bölgesel barışın ve güvenliğin sağlanması adına da önemli rol üstlendiğini belirten Üstel, şöyle devam etti:

“KKTC olarak bizler de Türk Devletleri Teşkilatı’nın sınırlarını Doğu Akdeniz’in ortasına kadar genişlettik. Türk Devletleri Teşkilatı’nın artık Doğu Akdeniz’de serhat bekçiliğini yapan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır.”

Kıbrıs Türk halkının son 70 yılda çok zorlu günlerden geçtiğini, bağımsızlık ve var oluş mücadelesiyle topraklarını vatan yaptığını, devlet sahibi olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

“Kendi kaderini belirleme hakkını kullanarak devletimizi kurmamıza rağmen, haksızca sürdürülen, her tür izolasyona, ambargoya, baskıya ve zulme karşı direnerek, ayakta kalmayı başardık. O yüzden, Kıbrıs Türk halkının yürütmekte olduğu varoluş mücadelesinde sizlerin dayanışması ve desteği bizler için çok önemlidir.”

Tam üyeliğe hazırız

Üstel, geçtiğimiz gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na tam üye olmasının zamanının geldiğini açıkladığını söyleyerek şöyle devam etti:

“Sayın Aliyev haklıdır. Bunun da zamanı gelmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, tam üyeliğe de hazırız ve inanıyoruz ki bu da çok kısa bir sürede gerçekleşecektir.”

Tüm Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinden kapılarını KKTC’ye açmalarını beklediklerini ifade eden Üstel, bunu önce partiler, sonra meclisler sonra da devletler üzerinden yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Uluslararası medyanın ilgi odağı oldu

Başbakan Ünal Üstel, Şuşa’da Türk devletleri teşkilatına üye diğer ülke temsilcileriyle de bir araya geldi.

Üstel, temasları sırasında muhatapları ile Kıbrıs Türk Halkı’nın Türk Dünyası’ndan beklentilerini paylaşırken, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.

Başbakan Üstel, uluslararası medyanın da ilgi odağı oldu.

Birçok medya kuruluşuna özel demeç veren Ünal Üstel, Azerbaycan Halkı'na ve Türk Dünyası’na önemli mesajlar verdi.

Üstel, "Biz tek milletin kardeş devletleriyiz. Hasret bitmiştir. Şimdi kucaklaşma zamandır. İlişkilerimiz on yıllardır süren ayrılığın acısını çıkarırcasına hızla gelişiyor ve hızlı şekilde ilerliyor” dedi. Üstel, Türk Dünyası içerisinde KKTC’nin görünürlüğünün her geçen gün arttığına işaret ederek, işbirliği ve diyaloğun yakın gelecekte daha da artacağını, Kıbrıs Türk Halkı’nın dünya ile kucaklaşmasında Türk Devletlerinin öncülük etmesinden mutluluk duyacaklarını vurguladı.

Dünya ile kucaklaşmak istiyoruz

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, dünya ile kucaklaşmak istiyoruz” diyen Üstel, şunları da ifade etti:

“Bu noktada dünya ile kucaklaşmadan önce milletimizle kucaklaşarak, milletimizden aldığımız güçle bu yolculuğa çıkmak istiyoruz. Milletimiz samimi bir şekilde arkamızda olursa, bu dünyada karşımızda kimse duramaz. Tüm Türk Devletleri Teşkilatı Üyeleri’nden, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimizi geliştirme noktasında kapılarını bize açmasını bekliyoruz. Köklerimiz bir, atalarımız birdir. Tarih boyunca üzüntümüz bir, sevincimiz bir oldu. Acımız bir, yasımız bir oldu. Dilimiz bir, davamız bir oldu. Yani geçmişimiz birdi, geleceğimiz de bir olmalıdır.”