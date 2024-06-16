Güçlükle söndürüldü

Güney Kıbrıs'ta Farmakas ile Fikardu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, havadan ve karadan müdahale edildi.

İtfaiye sözcüsü Andreas Kettis, 'Icaros 2' yangın söndürme planını hayata geçirdiklerini söyledi. Kettis, yangına 5 hava aracının müdahale ettiğini belirtti.

Kettis, bölgedeki bazı evlerin yangın nedeniyle tehlikeye girdiğini, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu risk faktörünün ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Kettis, yangının saat 22.00 sıralarında kontrol altına alındığını duyurdu.

Öte yandan Ayia Varvara ve Marki bölgesinde, Politiko yakınlarındaki ağaçlık alanda da yangın çıktı.

Üç itfaiye aracı ve iki uçak yangını kontrol altına aldı.