İki kişi yaralandı

Ömer KADİROĞLU

Girne’de dikkatsiz seyreden sürücü taksiyle çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün sabah saat 03.00 sıralarında Beşparmaklar Caddesi üzerinde meydana geldi.

LT 598 plakalı BMW marka araçla seyreden 23 yaşındaki Eren Bora Cengiz, yolun sağında bulunan Soydan Petrol’e dikkatsizce dönüşe geçti. Sürücü, o esnada karşı istikametten gelmekte olan 23 yaşındaki Mehmet Anlar yönetimindeki TNE 868 plakalı Mercedes marka aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden oldu.

Kaza sonucu LT 598 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Beyza Tekin ile TNE 868 plakalı araç sürücüsü Mehmet Anlar yaralanarak, Girne Akçiçek Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralılar yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından aynı serviste müşahede altına alındı.

Kaza sonrası bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı kazalı araçların gerekli inceleme ve ölçümlerin yapılması sonrasında yoldan kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

