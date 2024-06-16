Sınırı aşmayın

Ömer KADİROĞLU

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Şubesi ekipleri önceki akşam başlayan ve dün sabahın ilk saatlerine kadar süren denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde toplam 503 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimler sonucu 7’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12'si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 20’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i sürüş esnasında emniyet kemeri takmamak, 4'ü koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak, 11'i A işletme iznine Aykırı Hareket etmek, 10'u beş ton ve üzeri kamyonların yasaklanan saatlerde trafiğe çıkmaları nedeniyle ve 25’i diğer suçlardan olmak üzere rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Toplamda 97 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilirken bir araç sürücüsü tutuklandı 16 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülere uyarılarda bulunuldu

Bayram tatili boyunca 24 saat kesintisiz hizmet verecek olan Polis Genel Müdürlüğü sürücülere uyarılarda bulundu.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu uyarılarda bulunuldu:

“Kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayınız, gerekirse ulaşım hizmeti alınız.

Hayatımızın hiçbir zamanında elimizden bırakmadığımız ancak, sürüş esnasında dikkati dağıtarak trafik kazasına sebep olan cep telefonları ile ilgili bağlantımızı araç kullanırken tamamen kesmeliyiz.

Ağır yaralanmalı ve ciddi hasarlı trafik kazalarında, ‘emniyet kemerinin’ hayat kurtardığını unutmayınız.”

Açıklamada, “Süratli araç kullanmayınız. Trafikte önceliğiniz, sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun” vurgusu yapıldı.

Motosiklet tipi (motorlu üç tekerlerkli, motobisiklet ve ATV dahil) araçları kullanan sürücüler ve yolcuların, can güvenliklerini sağlamak amacıyla “koruyucu kask” takmasının zorunlu olduğu hatırlatılan açıklamada, halkın, Kurban Bayramı kutlandı, sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir bayram geçirilmesi temenni edildi.

