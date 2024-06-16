Bir garip durum

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 29 Ocak 2024 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olayda Altuğ Güvenateş’in borçlarını isteyen Azerbaycan uyruklu 2 şahsı silahla tehdit ettiği öğrenildi. Silahlı tehdit olayının Ahmet Açıkgül’e ait galeride meydana geldiği belirtildi. Aylar sonra tutuklanan galeri sahibi Ahmet Açıkgül ile tehdit suçunu işlediği öne sürülen Altuğ Güvenateş dün mahkemeye çıkarıldı. Olayın polise 17 Nisan’da bildirildiği, gizli soruşturma neticesinde, zanlılar Altuğ Güvenateş ve Ahmet Açıkgül’ü önceki gün gözaltına aldığı açıklandı.

Silah doğrulttuğu iddia ediliyor

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Süleyman Açıkada, Altuğ Güvenateş’in 29 Ocak 2024 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Ahmet Açıkgül’ün galerisine alacaklarını tahsil etmeye giden Azerbaycan uyruklu 2 şahsa, tasarrufundaki tabancayı doğrultarak, “bu mekan benin, bunlar benim adamlarım, benden para mı alacaksınız” diyerel şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Olayın polisin bilgisine 17 Nisan’da geldiğini ve mesele ile ilgili gizli bir soruşturma yürüttüklerini belirten Açıkada, zanlıların 14 Haziran’da gözaltına alındığını bildirdi.

Olayda kullanıldığı iddia edilen tabancanın bulunmadığını belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.