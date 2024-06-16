Vurdu, öldürdü denize uçtu

Ömer KADİROĞLU

Lefke’ye bağlı Gemikonağı’nda dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen kaza,22 yaşındaki üniversite öğrencisi Naveed Akbar’ı hayattan kopardı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü Mehmet Eren Erdoğan yoldan çıkarak bankta oturan Naveed ile arkadaşının üzerine çıktıktan sonra denize uçtu. Pakistan uyruklu 26 yaşındaki Naveed Akbar hayatını kaybederken, 22 yaşındaki arkadaşı Sajidullah Khan yaralı vaziyette hastaneye kaldırıldı.

Alkollü sürücü Mehmet Eren Erdoğan’ın kullandığı araç kontrolsüz bir şekilde aydınlatma direğine de çarptıktan sonra 3.4 metre yükseklikten denize düştü. Kaza sonrasında hastaneye götürülen sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Aysu Demir kısa sürede taburcu edilirken, Khan tedavi altına alındı.

Kazada yaşamını yitiren Akbar’ın Lefke Avrupa Üniversitesi İnşaat mühendisliği 4.sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Talihsiz kaza sabah karşı oldu

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; kaza dün saat 02.00 sıralarında, Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Eren Erdoğan (E-22), 143 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EP 049 plakalı araç ile seyrettiği sırada aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıktı.

Araç, kaldırıma çıktıktan sonra bank üzerinde oturmakta olan Naveed Akbar ve Sajidullah Khan’a çarptı.

Kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden EP 049 plakalı araç, aydınlatma direğine de çarptıktan sonra 3,40 metre yükseklikten denize düştü.

Kaza sonucu ağır yaralanan Naveed Akbar kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralan EP 049 plakalı araç sürücüsü Mehmet Eren Erdoğan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Aysu Demir ile bank üzerinde oturmakta olan Sajidullah Khan da Cengiz Topel Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tedavilerinin ardından Mehmet Eren Erdoğan ve Aysu Demir taburcu olurken, Sajidullah Khan ise müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Erdoğan tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.





Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2024, 03:08