Bayramlık kıyafetler için renkli tanıtım

Bayram için renkli kıyafetler getiren konfeksiyon işletmecileri, bunları en etkili bir şekilde tanıtarak müşteri çekmeye çalışıyor.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Z dress işletmecisi Zarif Duran, bayanlar için ithal edilen kıyafetler arasında bu yıl mor, beyaz, siyah ve yeşil kıyafetlerin oldukça etkileyici olduğunu söyledi.

Diyalog’a konuşan ve elbise fiyatlarının 200 TL’den başladığını belirten Duran, müşterilerin genellikle 200 ile 400 lira arasındaki fiyatla satılan kıyafetlere ilgi gösterdiğini ifade etti. Duran “bugün alış-verişlerin canlanmasını bekliyoruz. Tam gün işimizin başında olacağız” dedi.

