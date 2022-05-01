Gazimağusa esnafı da zorda

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’ın tüm bölgelerinde olduğu gibi, Gazimağusa’daki esnaf da bayram öncesinde umduğunu bulamadı. Diyalog muhabirine konuşan esnaf, satışların yok denecek kadar az olmasından yakındı.

Elde edilen geliri elektrik, akaryakıt ve telefon faturalarına harcayan vatandaşların mutfak masrafını dahi karşılayamaz duruma gelmesi nedeniyle bayram alış-verişi yapamadığını söyleyen Gazimağusa esnafı “tek çare turizmin canlanmasıdır” dedi.

Ne dediler??

Hüseyin Akterzi: Eski bayram alışverişlerimiz kesinlikle yok, bunun sebebi yerli halkın geçim sıkıntısı çekmesidir. İnsanların aldığı maaş yalnızca, elektrik, telefon, su ve yarım yamalak da olsa mutfak masraflarını ancak karşılayabiliyor. Çarşıda yalnızca güneyden gelen turistler ve Rumlar var. Ancak hükümet diye geçinenler bu turistlerin KKTC’ye gelmesini istemiyor. Kuzeye geçmek isteyen bir Rum veya turist sınır kapısında 1 buçuk saat beklemek zorunda bırakılıyor. 500 kişi kuzeye geçiyorsa, en az 500 kişi de saatlerce beklemektense geri dönüyor ve KKTC’ye gelmiyor. Bir an önce KKTC’ye sınır kapılarından geçmek isteyen Rum ve turistlere yardımcı olalım ve daha fazla insanın gelerek piyasaya para akmasını sağlayalım.

Güven Başarır: Eski bayramlarda olan canlılık yok, işler çok düşük, satış yapamıyoruz, elektrik faturaları da oldukça arttı. Ben 50 yıllık dükkanımı kapatma kararı aldım. Esnafın durumu perişan.

Hasan Özbil: Bayram öncesi satışlar durgun. Eski bayramlardaki canlılık yok. Bizim umudumuz yaz sezonunda, turistlerin artmasıyla belki işlerimiz de canlanır. Elektrik faturaları arttı, ben ortalama 350 TL öderken şimdi 850 TL ödüyorum.

Jale Altaş: Eski bayramlardaki canlılık maalesef yok, insanlar geliyor, ürünlerimize bakıyor, ancak satın alan yok. Umutla bekliyoruz ama satışlarımızda bir artış yok. Elektrik faturalarının da artması bizi bir o kadar daha zor duruma soktu.

Tahsin Akburak: Satışlar eskisi gibi değil, her geçen gün daha da düşüyor. Bayram arifesindeyiz ancak satışlarda bir canlanma yok. Eski bayramlarda çarşı dolar taşar, müşterileri yetişemezdik, şimdi ise dört gözle bir kişinin gelir alışveriş yapmasını bekliyoruz. Durum çok kötü.

Celal Yeşilada: Bayram geldi ancak hiçbir canlılık yok, düğün mevsimi yaklaştığı için ufak tefek satışlarımız oldu. Bir de bu hafta Rum tarafında paskalya nedeniyle Kıbrıslı Rumlar geldi, onun dışında bir kıpırdama yok. Elektrik faturası da çok yükseldi, ben 600 TL fatura öderken geçtiğimiz ay bin 800 TL fatura geldi.

Haldun Birsoy: Bayram nedeniyle piyasada ufak da olsa bir hareketlilik var ancak eskiye göre daha zayıf tabi, pahalılık insanları etkiledi, temel ihtiyaçlar bize zor karşılanabilir hale geldi. Elektrik faturaları arttı, yaz aylarında klima çalıştıracağız, o zaman gelecek olan faturaları düşünemiyorum bile.

Caner Ağdaş: Siftah yapmadan dükkan kapatıyoruz, ne gelen var ne de giden, durum çok kötü… Belki bayram da biraz satış yaparız dedik ancak yine siftah bile yapmadan dükkan kapatıyoruz, zamlı elektrik faturaları da belimizi iyice büktü.

Salih Oktay: Bayram diye bir şey maalesef kalmadı, hükümete rağmen açığız, tekkeyi bekliyoruz. Ancak ne gelen var ne de giden, esnaf bitmiş durumda.



Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022, 03:52