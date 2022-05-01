Ne olacağını ‘bilen yok’

Raif DOĞRU

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu Meclis’ten güven oylaması beklerken, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) koalisyondan çekilmesi üzerine dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a giderek hükümetin istifasını sundu. Sucuoğlu, yeni hükümet oluşumuna ilişkin parti kararını genel sekreter Oğuzhan Hasipoğlu’nun açıklamasını istedi. Hasipoğlu ‘Hükümeti kurma görevinin, genel başkan Sucuoğlu yerine UBP’li bir milletvekiline verilmesi halinde bunu kabul etmeyeceklerini söyledi ve bunun parti kararı olduğunu ifade etti.

Sucuoğlu, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı’na sunmadan önce parti yetkili kurullarını topladı ve erken genel seçim konusunu burada gündeme getirdi. Diyalog’un elde ettiği bilgiye göre; UBP’li milletvekillerinin hemen hepsi erken genel seçime karşı olduğunu belirtti. Gelinen aşamada ülkede tam bir kaos ortamı oluştu.

Tatar, istifayı kabul etti

Cumhurbaşkanlığına saat 18.00’de UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile birlikte giden Sucuoğlu çıkışta yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın istifayı kabul ettiğini ve yeni hükümet kurulana kadar şu anki hükümetin devamı yönündeki yetki yazısını kendilerine verdiğini söyledi.

Önlerindeki süreci hep birlikte izleyeceklerini dile getiren Sucuoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı demokrasi ve demokratik süreç gereği gereken adımları atacak, bunları değerlendirdik. Hayırlı olsun. İnşallah önümüzdeki süreç çok daha iyi olur” diye konuştu.

Ruh halinde sıkıntı yok ama…

Cumhurbaşkanlığı’ndan hangi ruh haliyle ayrılıyor olduğunun sorulması üzerine de Sucuoğlu, “Önce sağlık, sağlığınız iyi olduğu sürece diğer problemler çözülür. Sağlıklı olduğumuz sürece mücadeleye, yaşamaya devam edeceğiz. Ruh hali anlamında herhangi bir sıkıntı yok. Bu bir görevdir, görev alırsınız, elinizden geldiğince çaba sarf edersiniz, yürümezse verirsiniz, bir müddet sonra başka şekilde bir görev tevdi edilir, bu süreç devam eder gider” dedi.

Meclisin toplanmasına gerek kalmadı

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun hükümetin istifasını sunması nedeniyle güven oylaması için toplantıya çağrılan Olağanüstü Genel Kurul Birleşimin gerekçesinin ortadan kalktığını duyurdu.

Toplantı üç buçuk saat sürdü

UBP Merkez Yönetim Kurulu dün üç buçuk saat süren bir toplantı yaparak, UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı’na iade etmesi kararını üretti.

UBP MYK ayrıca kurulacak yeni hükümetin oluşumu için parti genel başkanı Sucuoğlu’na görev verilmesi tavsiye kararını da üretti.

Toplantının sona ermesinin ardından UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu basına açıklama yaptı.

Başkanlıktan ayrılması istendi…

Sucuoğlu, üç buçuk saat süren MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, genel konuları görüştüklerini, görüş aldıklarını, sıkıntıları paylaştıklarını, seviyeli bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Sucuoğlu, bugün de Parti Meclisi’nin toplanacağını belirtti.

Sucuoğlu, parti başkanlığından ayrılmasını talep eden vekiller olduğuna yönelik soruları yanıtlayarak, yazılı veya toplu bir girişim bulunmadığını, 3-4 kişinin kendi görüşlerini belirttiğini, buna saygı duyduğunu ve gereken cevabı verdiğini söyledi.



Güvenoyundan önce imzalayamazdık

Koalisyon ortaklarının bazı ön şartları olduğunu, güven oylamasından önce böyle bir protokol imzalamalarının mümkün olmadığını dile getiren Sucuoğlu, önce güven oylaması hemen arkasından bakanların da görüşlerini alarak başlayan çalışmaların devam edebileceğini ortaklarına ilettiklerini belirtti.

Sucuoğlu, her iki partinin de protokolü imzalamamayı gerekçe gösterdiğini söyleyerek, “Bizim protokolü imzalamamamız diye bir şey yok. Çünkü protokol dediğiniz hükümet programı ve benim Ankara’da imzaladığım protokolün içindeki maddelerdir” dedi.

UBP tehdide gelmez…

Sucuoğlu, daha önce iki üç defa imza atılan maddelere bir daha imza atmanın bir anlamı olmadığını, ama böyle bir hassasiyet oluştuğundan ve 100 gün olarak bir zamanlama koyulduğundan imzalamayı kabul ettiklerini ancak öncelikle güvenoyu olması gerektiğini söylediklerini belirtti.

Anlaşmada bulunan maddelere 2-3 madde eklediklerini çalışmaların dün de devam etmesinin planlandığını ancak YDP ve DP’nin aldığı kadar sonrasında çalışmanın durduğunu belirten Sucuoğlu, “UBP tehdide gelen bir parti değil” dedi.

Sucuoğlu, “Türkiye’nin müdahalesiyle” ilgili soruya ilişkin bu sorunun diğer iki partinin liderine sorulması gerektiğini söyledi.

Hasipoğlu: Dördüncü belgeyi kabul edemezdik…

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, MYK olarak toplanarak durum tespiti yaptıklarını imzalanan üç metnin yani koalisyon, hükümet ve Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokollerin hükümetin yol haritası olduğunu, bunun üzerine dördüncü belge üzerinde ısrar edilip şart konmasının UBP’nin kabul edebileceği bir durum olmadığını söyledi.

Hasipoğlu, dördüncü bir metin talebiyle hükümetten çekilme kararının “sorumluluktan kaçma ve ciddiyetten uzak” bir karar olduğunu söyledi.

Birinci tespitlerinin; hiçbir şekilde bir şartın dikte edilerek UBP’ye kabul ettirilemeyeceği olduğunu söyleyen Hasipoğlu, “İkinci tespitimiz de ortaklarımızın ateşten gömleği giymekten imtina ettikleridir, UBP buna hazırdı. Böyle bir belgeyi sunmakla bir bahane üretmiş oldular” dedi.

Sucuoğlu haricinde birine görev verilirse…

Hasipoğlu, UBP’nin 15 bin üyesinin oyuyla seçilmiş parti genel başkanı bulunduğunu, genel başkan haricinde UBP’nin başka bir vekiline hükümeti kurma görevinin verilmesini UBP’nin kabul etmeyeceğini ifade etti.

Hasipoğlu, UBP’nin görevden ve sorumluluktan kaçmadığını ve kaçmayacağını söyleyerek, kurulacak yeni hükümetin oluşumu için MYK’nın parti genel başkanı Sucuoğlu’na görev verilmesi tavsiye kararını ürettiğini ve nihai kararının Parti Meclisi’nde verileceğini açıkladı.