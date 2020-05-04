Pitbull ortada yok

Suna ERDEN

Girne’nin Beylerbeyi bölgesinde yaşamını sürdüren Ürdün uyruklu M.L.’ isimli şahsın evine giren Yahia Elmıssnıd, Mahmoud Al Adwan ve Joud Al Haddadın isimli üç kafadar, eşya, takı, para onlarca parfüm, kol saati çaldı. Zanlılar binlerce lira değerindeki birçok şeyi çaldığı yetmezmiş gibi evin pitbull cinsi köpeğini de aldı. Nisan ayının 19’unda meydana gelen hırsızlık sonrası soruşturma başlatan polis, zanlılara önceki gün ulaştı. Çalınan eşyaların ve takıların bir kısmı bulunurken, köpek henüz tespit edilemedi.

Zanlılar soruşturma aşamasında tutuklu kalmaları talebi ile dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılarak, 3 gün süre istendi.

Polis, zanlıların 19 Nisan’da, Beylerbeyi'nde yaşamını sürdüren yabancı uyruklu M.L. isimli şahsın evine girip hırsızlık yaptıklarını söyledi. Polis, zanlıların 20 kol saati, LCD televizyon, kayıt cihazı, 15 güneş gözlüğü, numaralı 2 gözlük, 15 orijinal parfüm, iki altın kolye, Suriye pasaportu, 1 adet iPone 7 marka cep telefonu, 2 adet Katar bankasına ait kredi kartı ve Katar kimlik kartı çaldıklarını belirtti. Polis memuru, zanlıların evde kasada duran 6 bin 400 TL,90 dolar ve 110 euro parayı da çaldıklarını açıkladı.

Zanlıların evden ayrılırken, pitbull cinsi köpeği de aldıklarını kaydeden polis, olayın bildirilmesi üzerine soruşturma başlattıklarını ifade etti.

Polis, yapılan soruşturmalar sonucu zanlıların 2 Mayıs tarihinde tespit edilerek gözaltına alındıklarını açıkladı.

Zanlıların evinde arama yapıldığını kaydeden polis, Elmıssnıd’in ikametgâhında 8 parfüm, saat, 3 güneş gözlüğü, bir dereceli gözlük, iPone 6 marka cep telefonu, tıraş makinesi, 2 kolye, zippo çakmak bulunduğunu söyledi.

Bir kişi suçu üstlendi

Polis, bulunan eşyaların ev sahibi M.L.’ye gösterildiğini, kendisine ait olduğunu teyit ettiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve bulunması gereken emareler olduğunu belirten polis, zanlıların poliste 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlılardan Elmıssnıd, Mahmoud Al Adwan ve Joud Al Haddadın’ın suçla ilgisi olmadığını öne sürdü. Zanlı, “Ben yaptım, zaten ifademi verdim” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmalarına karar verdi.