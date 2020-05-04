Basın özgürlüğüne ters

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde Diyalog TV ekseninde yaşananları bir kez daha düşünmek gerektiğini belirtti, “Bize ait bir yayın platformuna sahip olmalıyız” dedi. Erhürman, Diyalog TV’nin uydu yayınının durdurulmasını basın özgürlüğü çerçevesinde kabul edilebilir bulmadığını belirtti.

Erhürman, tüm ülkeler, tüm halklar gibi doğal talebimizin, kendi ülkemizde yapılacak yayınların, kendi hukukumuza tabi olması gerektiğini anımsattı.

“Bunu yapabilmenin yolu, bize ait bir yayın platformuna sahip olmamızdır” diyen Erhürman, ülkemiz televizyonlarının uyduya çıkma gerekçelerinin, dünyaya sesimizi duyurmaktan önce kendi ülkemizde izlenebilmek olduğunu da belirtti.

Erhürman şu paylaşımında şunları belirtti:

“Evet, daha önce de söylediğim gibi, Diyalog TV’deki yayın çerçevesinde verilen uydu yayınının durdurulması kararını basın özgürlüğü çerçevesinde kabul edilebilir bulmuyorum. Bir programda bir hukuk ihlali tespit edilse bile, o ihlal sebebiyle yayının tamamen durdurulmasını ölçülülük ilkesine uygun görmüyorum. Bununla birlikte yaşadığımız sorunu, olması gerekeni tartışabilmek açısından da değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mali imkânlarımızın elverdiği ilk fırsatta, kendi yayın platformumuzu oluşturmak için kaynak yaratalım. Kendi ayaklarımız üzerinde duralım ve bu tip sorunları TC-KKTC ilişkileri çerçevesinde tartışmaktan uzaklaşalım. “