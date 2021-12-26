Bitcoin yükselişe geçti

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6 yükseliş kaydederek 51 bin 500 doları aştı. Yatırımcılar 53 bin ve 55 bin dolar seviyelerine odaklandı.

Bitcoin iki hafta sonra yeninden 50 bin dolar seviyesinin üzerini test etti. Kasım ayında 69 bin dolar ile rekor kıran Bitcoin, aralık ayının başlarında 42 bin dolara kadar geri çekilmişti. Dipten gelen alımların ardından bir süre yön arayışını sürdüren Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6 yükseliş kaydederek 51 bin 500 doları aştı.



Son yükseliş ise kripto para piyasalarında boğa beklentilerini yeniden gündeme getirdi. Yatırımcılar Bitcoin'de 53 bin ve 55 bin dolar seviyesine odaklandı. Ethereum da bir günde %5.3 yükselişle 4.149 dolara kadar çıktı. Yabancıların Noel tatiline çıkmasının kripto paraları pozitif etkileyebileceğini söyleyen Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, “Kripto para piyasası tatil haberlerini pandemi dönemindeki kapanmalardan bu yana seviyor. Noel tatilinin başlaması ile beraber birçok kişinin kripto para piyasasına uğraması bekleniyor.