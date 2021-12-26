Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6 yükseliş kaydederek 51 bin 500 doları aştı. Yatırımcılar 53 bin ve 55 bin dolar seviyelerine odaklandı.
Bitcoin iki hafta sonra yeninden 50 bin dolar seviyesinin üzerini test etti. Kasım ayında 69 bin dolar ile rekor kıran Bitcoin, aralık ayının başlarında 42 bin dolara kadar geri çekilmişti. Dipten gelen alımların ardından bir süre yön arayışını sürdüren Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6 yükseliş kaydederek 51 bin 500 doları aştı.
Bitcoin yükselişe geçti
Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6 yükseliş kaydederek 51 bin 500 doları aştı. Yatırımcılar 53 bin ve 55 bin dolar seviyelerine odaklandı.
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