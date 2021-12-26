DP’de yüzler gülüyor

Girne’de Demokrat Parti’ye (DP) katılan 300 üye için katılım gecesi düzenlendi.

Açıklamaya göre, “Demokrat Parti Katılım Gecesi’ni organize eden DP Girne Milletvekili adayı Harun Demir, “Bu ne ilk, ne de son katılım olacak. Katılımlar her geçen gün devam edecektir" dedi.

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Demokrat Parti olarak kilit değil, kitle partisi olacağız hedefiyle yola çıktık, 23 Ocak'ta DP bir kitle partisi olduğunu, halkımızın vereceği oylarla ortaya koyacaktır " dedi.

DP Genel Başkanı Ataoğlu, “DP, halkın umudu haline gelmiştir. Her gün için partimize yoğun katılımlar gerçekleşmektedir. Çünkü gailemiz de hedefimiz de ortaktır” ifadelerini kullandı.



DP'ye katılımların her geçen gün devam ettiğini vurgulayan Ataoğlu, "Katılımlar önümüzdeki hafta ara vermeden devam edecek. Meşalemiz 1992 yılında hiç sönmemek adına yandı. Bugünkü ruha baktığımda tam da 1992 ruhu. Sonuna kadar hep beraber yürüyerek, 23 Ocak seçimleri sonrasında, sizlerin desteğiyle, DP dün olduğu gibi bugün de yarın da hükümette olacak. Sizlere şimdiden teşekkür ederim" dedi."Yapılan yorumlara kulak asmadan, yolumuza devam edeceğiz" diyen Ataoğlu, gittikleri her yerde projelerini anlattıklarını belirterek, “Elinizi vicdanınıza koyun diyoruz. Projeleri, hedefleri olan partiye oy verin diyoruz. O parti de Demokrat Parti’dir” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından, DP’ye katılan 300 yeni üye ile tek tek ilgilenerek, sohbet eden Genel Başkan Ataoğlu, partililerle fotoğraf çektirdi.