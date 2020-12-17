Borsa değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,95 puan azalarak 1.392,45 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,85 puan ve yüzde 0,63 kazanımla 1.404,25 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.384,98, en yüksek 1.409,78 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 1.392,45 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre; mali endeks yüzde 0,13, sanayi endeksi yüzde 0,51, hizmetler endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 0,04 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,65 puan ve yüzde 0,17 düşüşle 1.544,33 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 58'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Şişecam, Odaş Elektrik ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının kilogramı 467 bin 700 lira

Öte yandan Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 463 bin 700 lirayı, en yüksek ise 468 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 467 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 240 milyon 190 bin 999,40 lira, işlem miktarı ise 514,27 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 242 milyon 215 bin 397,95 lira oldu.

Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Nil Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.