20 bin adet test kiti alınacak

Serdar ŞENGÜL

Diyalog Medya’nın kampanyasından elde edilen 3 milyona yakın gelirle 20 bin kişiye gıda yardımının yapılması sonrasında Kızılay’ın hesabında bloke edilen bir milyon 70 bin liranın son dilimi Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu test kitlerinin alımı için harcanacak.

Geçtiğimiz haftalarda Lefkoşa ve Gazimağusa hastaneleri için 65 adet yatak alınmış ve Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmişti. Diyalog Medya Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Akar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile görüşmesinde acilen test kitine ihtiyaç duyulduğunu öğrenince dün Kızılay başkanı Sezai Sezen ile canlı yayında telefon bağlantısı kurdu ve kampanyadan geri kalan para ile 20 bin adet test kiti alınmasını önerdi. Başkan Sezen, bu talebi memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Güven faktörü etken oldu

tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan Sezen, geçtiğimiz mart ayında Diyalog’un ‘Coronavirüs Felaketi Yardım Kampanyası’ kapsamında topladığı 3 milyona yakın gelirin bir kısmı ile Gazimağusa ve Lefkoşa devlet hastanelerine yatak alındığını, vatandaşa gıda yardımı yapıldığını söyledi.

Sezen “ Bu ülkede 4-5 saatte 3 milyon TL toplamak tamamen güven işidir.

Diyalog’a olan güven sayesinde toplumun en ihtiyacı olan bir dönemde bu para toplandı” dedi.

Sezen, 3 milyondan geriye bir milyon 70 bin TL kaldığını, bu paranın da Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu test kitlerinin alımı için harcanacağını açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020, 11:40