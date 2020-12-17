Covid-19 önlemlerinin sürekli değişmesi ve ani kararların uygulamaya konması nedeniyle ağır darbe alan turizm sektörünün temsilcileri, paydaş sektör temsilcilerinin de katılımıyla yaşanan sıkıntıları bir kez daha ortaya koydu ve hükümet yetkililerine önemli mesajlar verdi.

Otelciler Birliği başkanı Dimağ Çağıner “Hepimiz aynı gemideyiz, gemi su almaya başlarsa hepimiz boğulacağız” diyerek, turizm çalışanlarının vicdansızca yokluğa mahkûm edildiğini belirtti. Çağıner “Biz bittik” dedi.

Toplantıya kimler katıldı?

Toplantıya; Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği (KAİB), Casino İşletmecileri Birliği (CİB) başkanları ve çalışan temsilcileri katıldı.

Çağıner: Biz bittik

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, son dakika, ani ve hiçbir açıklama yapılmaksızın alınan kararların ekonomiye güvenlerini yok ettiğini kaydetti.

Covid-19’la ilgili kararların adil ve hakkaniyetli olmadığını savunan Çağıner, sektör kaynaklı vakaların yok denecek kadar az olduğunu ancak yine de faturanın turizm sektörüne kesildiğini söyledi.

Çağıner, “Turizm en çok katma değer yaratan sektör. Turizm çalışanları vicdansızca yokluğa mahkûm ediliyor. Biz bittik…” dedi.

Provokasyonlara kapılmadan turiste sahip çıkılmalı

Çağıner KKTC halkından turizm ve eğitim sektörlerinin ülke ekonomisinin can damarı olduğunu farkına varmasını isteyerek, “Provokasyonlara kapılmadan turizm sektörüne ve turiste sahip çıkmalıyız” dedi.

Çağıner, 20 bin kişinin doğrudan, yaklaşık 100 bin kişininse dolaylı şekilde ekonomik anlamda çöktüğü, evine ekmek götüremeyecek duruma geldiğini kaydetti.

Çağıner, devleti, çalışanlara verdiği taahhütleri yerine getirmemekle suçladı.

Beklentiler açıklandı

Çağıner, KITOB, turizm çalışanları ve yatırımcıların olarak devletten beklentilerini şu sözlerle aktardı:

“Planlı, organize, kontrollü şekilde yeni normallerle basamak basamak açılım, sağlık sektörünün ardından hizmet sektöründen başlanarak aşılma yapılmasını bekliyoruz. Bu planlamalar ivedilikle yapılmazsa turizm sektörü ve buna bağlı 48 sektörün 2021’de çok daha kötü duruma düşmesi kaçınılmaz olacak, kapanış ve iflaslarla karşı karşıya kalınacak.”

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020, 11:40