Kuzeyde 14, güneyde 401 yeni vaka

Güncel Coronavirüs verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta bin 672 test yapıldı 14 vaka tespit edildi. Güney Kıbrıs’ta ise 12 bin 358 test sonucu 401 yeni vaka tespit edildi; 81 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti. Türkiye’de son 24 saatte kaydedilen vaka sayısı 29 bin 718, can kaybı ise 240 oldu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 672 olduğunu, 8’i yerel, 14 yeni Covid-19 vakasına rastlandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu sürede gözetim altında bulunduğunu, 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Güneyde bir hasta yaşamını yitirdi

Güney Kıbrıs’ta da son 24 saat içerisinde bir yeni can kaybı meydana geldi, 401 yeni vaka açıklandı. Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün yapılan toplam 12 bin 358 testin 401'i pozitif çıktı. Pozitif vakalardan 1'i ELDİK (Yunan Alayı) kampında saptandı. Toplam vaka sayısı 16 bin 190'ı buldu. 81 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybetmesiyle toplam ban kayıpları 85'e ulaştı.

Türkiye’de 240 kişi can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti. Toplam test sayısı 21 milyon 695 bin 592'ye ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 928 bin 165, vefat sayısı 17 bin 121, ağır hasta sayısı 5 bin 960 oldu.