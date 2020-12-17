Savcılık’tan soruşturma bekliyor

Serdar ŞENGÜL

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki (Kıb-Tek) 350 milyon TL civarındaki vurgun iddiasının üzerine gidileceğini söyledi. Kurumun 252 milyon TL borcu olduğunu ifade eden Bakan Arıklı, tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.

Arıklı “Kıb-Tek hakkında komite olarak güzel bir çalışma yaptık. Bu çalışmada esnasında uçuk ve şaşırtıcı şeyler gördük. Vurgun miktarı çok yüksekti” dedi.

Arıklı, Sayıştay tarafından rapor hazırlandığını, yolsuzlukla ilgili belgelerin Meclise ve Savcılığıa gönderildiğini ifade ederek, “Ama ne hikmetse Savcılık bu konuyla ilgili hiçbir soruşturma başlatmamış. Mal alımları, ihaleler, tahsilatlar vb. birçok kalem üzerinde vurgun yapılmıştı.

Vurgun meblağı ise 350 milyon TL… Kurumdaki eski yönetimler, daha önce ihalelerini kendi yapıyordu. Ve istedikleri fiyatlar üzerinden yapıyorlardı.

Bu ihaleler, şartnamelerde adrese teslim ediliyordu. Raporda özellikle alımlarda hep bir firma işaret edilerek ihaleler açılıyormuş. Hep belli firmalara ve belli şahıslara ortam sağlanmış.

Bizim derdimiz Kıb-Tek’tir. Halka da ağır yük olan kurumun 252 milyon 513 bin TL borçludur.”

Borç orada duruyor

Arıklı, kendisinden önceki Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın kurumun borcunun bittiğine dair açıklama yaptığını ifade etti. Arıklı, “Borç yapılandırıldı ancak bitmedi. Orada duruyor. Bu durum borç yok diye gösterildi” dedi.

Arıklı, “Hem güneş enerjisinden faydalanacağız hem de Türkiye ile de enterkonnekte sistem ile bağlanıp elektrik enerjisini ucuza mal edeceğiz. Halkımıza elektriği ucuza mal etmeliyiz imkanlarımız varken” şeklinde konuştu.