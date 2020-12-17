Süreç dinamik gitmeli

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, pandemiyle mücadelede ekonomiyle sağlık arasında bir denge kurulması gerektiğini kaydederek, “Süreç dinamik olarak gitmek zorunda” dedi.

Verilen bilgiye göre; katıldığı televizyon programında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin, yerel vakaların artması nedeniyle aldığı kararları değerlendiren Rogers, alınan kararların bazılarının soru işaretine yol açtığını, bu noktada şeffaf olma ve halkı bilgilendirme konusunda Sağlık Bakanlığı’na görev düştüğünü ifade etti.

Rogers, şöyle devam etti:

“Örneğin Güney’de çalışanların yaptığı bir eylem oldu. 10 gün süresinde Güney’e geçilmemesi yönünde bir karar üretilmesi nedeniyle yapılan bir eylemdi. Bu işçiler haftada bir PCR testlerini yaptırarak Güney’e geçiyorlar. Belki PCR sıklığı artırılabilirdi. Sayın Bakan Güney kaynaklı vakalarda temaslı takibinde sıkıntılar olduğunu söyledi. Bu noktada temaslı takip ekibi başarılı bir şekilde bu süreci götürürken neden böyle bir açıklama yapıldığı net değildir. Bu konu diyalogla çözülebilir miydi diye düşünüyor insan. Halk sağlığı tabii ki en büyük önceliğimiz ama pandeminin sürdüğü bu dönemde insanların evine ekmek götürebilmesi de önemli bir faktör. Sağlık ve ekonomi dengeli düşünülmelidir.”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun pandemi ile ilgili aldığı kararlarda paydaşları ve ilgili Bakanlıkları da toplantıya çağırma yetkisi olduğunu sözlerine ekleyen Rogers, bilim ışığında karar alınmasının önemli olduğu kadar, ilgili paydaşlar ve Bakanlıklar ile de görüş alışverişi yapılarak, ekonomik yönden yaşanacak mağduriyetlerin nasıl giderileceği noktasında da fikir üretilmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

“Denetimler çok önemli”

Ağustos ayında Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’ndan bazı cezai yaptırımlar getirilebilmesi için bazı yasal değişiklikler yaptıklarını aktaran Jale Refik Rogers, “Bu, kurallara uyan ve uymayan işletmelerin denetlenebilmesi, caydırıcı cezalar verilmesiyle ilgili yaptırım içeriyordu. Yasa, Sağlık Bakanlığı’na düşen bazı görevler de veriyordu. Denetlemeler için bir yasal zemin oluşturduk. Ama maalesef uygulamaya geçilmedi. Denetimler çok önemlidir, çünkü denetlemede yetersiz kaldığımız noktada kapatma yoluna gidiyoruz” diye konuştu.

“Daha erken seçim topluma fayda sağlamaz”

Yeni kurulan hükümete ilişkin soru üzerine Jale Refik Rogers, geçen yazdan beri bir azınlık hükümeti hazırlığı yapıldığını duyduklarını, sonunda Halkın Partisi’nden üç vekil koparılarak hükümetin kurulduğunu söyledi.