Tedavi görüyordu

Ülkenin tanınan isimlerinden Önol Aktolga 72 yaşında hayata veda etti

Tedavi görüyordu

Ülkenin tanınan simalarından olan Önol Aktolga (72) dün hayata veda etti. Uzun yıllar Lefkoşa Belediye Meclis üyeliği yapan, uzman laborant Aktolga’nın ölümü sevenlerini yasa boğdu. 
Evli ve 2 çocuk babası Aktolga’nın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.  
Aktolga’nın cenazesinin bugün saat 12.00’de Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Lefkoşa Mezarlığı’na defnedileceği kaydedildi. 

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020, 11:40
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Savcılık’tan soruşturma bekliyor
Savcılık’tan soruşturma bekliyor
  1. KIBRIS

banner456

banner459

banner465

banner460