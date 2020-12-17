Ülkenin tanınan simalarından olan Önol Aktolga (72) dün hayata veda etti. Uzun yıllar Lefkoşa Belediye Meclis üyeliği yapan, uzman laborant Aktolga’nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Evli ve 2 çocuk babası Aktolga’nın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.
Aktolga’nın cenazesinin bugün saat 12.00’de Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Lefkoşa Mezarlığı’na defnedileceği kaydedildi.
Tedavi görüyordu
Ülkenin tanınan isimlerinden Önol Aktolga 72 yaşında hayata veda etti
Ülkenin tanınan simalarından olan Önol Aktolga (72) dün hayata veda etti. Uzun yıllar Lefkoşa Belediye Meclis üyeliği yapan, uzman laborant Aktolga’nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.
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