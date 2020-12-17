Tedavi görüyordu

Ülkenin tanınan simalarından olan Önol Aktolga (72) dün hayata veda etti. Uzun yıllar Lefkoşa Belediye Meclis üyeliği yapan, uzman laborant Aktolga’nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Evli ve 2 çocuk babası Aktolga’nın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.

Aktolga’nın cenazesinin bugün saat 12.00’de Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Lefkoşa Mezarlığı’na defnedileceği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020, 11:40