28 belediye çok fazla

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, belediyelerle ilgili reform çalışmalarının, kaynakların yerel yönetimlerce en etkin şekilde kullanılarak, halka hizmetin en üst noktaya taşınması için yapılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının tamamlanması için Belediyeler Birliği’nin inisiyatif almasını istedi.

KKTC’de köklü bir anlayışa sahip yerel yönetimlerin ülkeye hizmet noktasındaki önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, yerel yönetimlerin halkla doğrudan temas içerisinde olduğuna dikkat çekerek tüm belediyelerin halka en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştığını dile getirdi.

Ülke genelindeki 28 belediyenin sayı itibariyle sıkıntı yarattığının herkesçe bilindiğini ve bu sayının yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, İçişleri Bakanlığı’nın bunun üzerinde çalışacağını kaydetti.

Belediyelerle ilgili reform çalışmalarının, kaynakların etkin kullanılarak halka hizmetin yerel yönetimlerce en üst noktaya taşınması için yapılması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının devamında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının tamamlanması için Belediyeler Birliği’nin inisiyatif almasını temenni etti.

“Maliye daha iyi noktaya gelecek”

Cumhurbaşkanı Tatar, ekonominin yeniden canlanmasıyla birlikte yerel yönetimlerin maliyesinin de daha iyi bir noktaya geleceğinin altını çizdi.

Yeniden nüfus sayımı yapılarak belediyelerin nüfuslarının güncellenmesinin de önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, e-devlet vasıtasıyla güncel nüfusun kayıt altına alınması gerektiğine dikkat çekti.

KKTC’ye sahip çıkılmasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, halka daha güvenilir, müreffeh bir yaşam sunma gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Belediyeler Birliği ile çeşitli konularda iş birliği yapmaktan mutluluk duyacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, birlik yönetimine ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek başarılar diledi.