Borsa kaybettirdi

Geride bırakılan haftada yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 0,18 azalışla 1.190,63 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.179,46, en yüksek 1.222,95 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 0,29 azalışla 1.245,15 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,98 düşüşle 1.090,38 puana gerilerken, Sanayi Endeksi yüzde 0,39 artışla 1.843,98 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 0,67 kazançla 1.856,31 puana yükseldi.

Kartonsan en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 61,01 ile Kartonsan oldu. Onu, yüzde 42,19 ile TSKB ve yüzde 31,50 ile Akiş GMYO izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 9,30 ile Odaş Elektrik, yüzde 9,07 ile Petkim, yüzde 8,94 ile ARD Bilişim Teknolojileri şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 10 milyar 949 milyon lirayla Garanti Bankası, 6 milyar 544 milyon lirayla TSKB ve 6 milyar 363 milyon lirayla Şişecam yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 625 milyon lirayla BİM Mağazalar, 41 milyar 177 milyon lirayla ASELSAN ve 40 milyar 40 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın, döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,99 kazançla 488,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,31 artışla 3 bin 237 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,76 değer kazanarak 7,9640 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 1,61 artışla 9,4200 liraya çıktı.

Yatırım fonları

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,90 ile İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu. Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 7,74'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 98,023953 7,90

Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,067066 7,61

KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,153792 4,43

Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083336 3,70

Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047722 3,68

İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042154 3,13

Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,074707 2,97

Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091796 2,79

Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,763168 2,67

İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,119581 2,64

Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068716 7,74

Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051501 3,81

Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,036191 3,73

Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026649 2,17

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,040523 1,98

Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,028208 1,89

VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,022272 1,72

HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,032075 1,71

AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,045735 1,55

BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,093925 1,47

Hisse senetlerinde son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bir önceki hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Kartonsan 1238,20 769,00 61,01

T.S.K.B. 1,82 1,28 42,19

Akiş GMYO 4,55 3,46 31,50

Ege Endüstri 1002,30 789,90 26,89

Deva Holding 22,90 20,22 13,25

Otokar 170,50 152,00 12,17

Doğuş Otomotiv 19,53 17,71 10,28

Alkim Kimya 15,95 14,52 9,85

Brisa 15,65 14,30 9,44

Pınar Et Ve Un 26,92 24,90 8,11

(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Odaş Elektrik 3,22 3,55 -9,30

Petkim 4,21 4,63 -9,07

ARD Bilişim Teknolojileri 37,70 41,40 -8,94

Net Holding 3,28 3,53 -7,08

Kerevitaş Gıda 7,04 7,57 -7,00

İpek Doğal Enerji 12,03 12,79 -5,94

Coca Cola İçecek 51,45 54,65 -5,86

Emlak Konut GMYO 1,82 1,93 -5,70

Tekfen Holding 14,59 15,45 -5,57

Zorlu Enerji 2,75 2,91 -5,50