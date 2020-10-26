Kuzeyde 5, güneyde 101 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 105 test yapıldı, 5 yeni vakaya rastlanıldı. Güney Kıbrıs’ta ise bin 781 test sonucunda 101 pozitif vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 105 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını ve 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Pilli, pozitif vakaların yerel vakalar olduğunu ve temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi. Pilli, toplam test sayısının 211 bin 602, toplam vaka sayısının 899, toplam taburcu olan hasta sayısının 830, tedavisi devam edenlerin sayısının ise 64 olduğunu açıkladı.

Güneyde toplam sayı 3 bin 545

Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte yapılan 2 bin 781 test sonucunda 101 pozitif vaka belirlendi. Toplam vaka sayısı 3 bin 545 oldu.