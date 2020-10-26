Mezara kadar birlikteyiz

Onur ULAĞ

Geçen Cuma görevini 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a devreden eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dün Lefkoşa Otobüs Terminali Alanı’nda kurulan Açık Pazardaydı. Eşi Meral Akıncı ile Pazar yerini gezip, alışveriş yapan Akıncı, vatandaşlarla sohbet etti.

Pazarda sebze-meyce alışverişi yapan Akıncı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Akıncı, paylaşımında “Beraberliğimiz pazara kadar değil, mezara kadar sürecek” sürecek diyerek mesaj da verdi.

Akıncı paylaşımında şunları kaydetti: “Lefkoşa açık pazarında esnafımızdan sebze ve meyvemizi aldık, yurttaşlarımızla sohbet ettik. Yüreklerindeki sevgiyi yine her zamanki gibi hissettik. Halkımızın içinde olmaya devam edeceğiz. Hiç kimse farklı düşünce ve kaygılara kapılmasın. Beraberliğimiz pazara kadar değil, mezara kadar sürecek…”

Bazı ürünler ucuz bazıları pahalı

Bu arada vatandaşlar da haftalık alışverişini yapmak için Pazar yerine akın etti. Pazar yerinde bazı ürünler ucuz fiyatıyla yüz güldürürken, bazıları cep yaktı. İncir 13 liradan tezgahtaki yerini alırken, domates, salatalık, kabak, kuru soğan, patlıcan 2 ile 4 lira arasında değişen fiyatlara satıldı.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Nar: 3 kilo 10 TL

Domates: 3 TL-4 TL

Patlıcan: 2,5 TL-3 TL

Kolokas: 5 TL

Hurma: 20 TL

Gufara: 15 TL

Taze Fasulye: 8 TL-13 TL

Salatalık: 7 TL

Sarma: 8 TL

Kabak: 2,5 TL

Patates: 2 TL

Kuru soğan: 2 TL

Muz: 7 TL

Elma: 5 TL

Börülce: 8 TL

İncir: 13 TL

Yerli Mantar: 15 TL

Ceviz: 35