Son 10 yılda hayvan sayısı geriledi

İbrahim DİRAN

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 10-12 yıl önce 300 bin olan hayvan sayısının 250 binlere düştüğünü, bir taraftan nüfus artarken diğer taraftan hayvan sayısının azaldığını belirtti. Oğuz, ülkedeki et kaçakçılığını önlemek ve fiyatları dengelemek için küçükbaş hayvan varlığının artırılması gerektiğini söyledi.

Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi çalışmaları yönünde, damızlık hayvan ithalatının ardından modern damızlık hayvan ağılı için temel atıldı.

Kırlar köyünde Devlet Üretme Çiftlikleri bünyesindeki Margo çiftliğinde inşasına başlanan ağıl tamamlanınca 6 bin küçükbaş hayvan kapasiteli olacak. Bin baş hayvanın barınabileceği açık ve kapalı alanı olan ağıl iki ayda tamamlanacak.

Konuyla ilgili TAK’a açıklamalarda bulunan Bakan Oğuz, küçükbaş hayvan varlığının arttırma çalışmalarıyla ilgili “Ülkedeki hayvan kaçakçılığı ve et fiyatlarındaki dengesizliğin kaldırılması için, küçükbaş hayvan varlığının arttırılması gerekiyor” dedi.

Oğuz, “Yeni ağıl için başlattığımız çalışmalar ve damızlık hayvan ithalatları küçükbaş hayvan sayısının arttırılması yöndeki kararlılığımızın göstergesidir” dedi.

10-12 yıl önce 300 bin olan hayvan sayısının 250 binlere düştüğünü, bir taraftan nüfus artarken diğer taraftan hayvan sayısının azaldığını, ülkeye 40 yıldır damızlık getirilmediğini, yerli ırk olan sakız ırkının süt verimi açısından yeterli olmadığını belirten Oğuz, ülkedeki damızlık ihtiyacını karşılamak adına, 2020 Mayıs’ta Güney Kıbrıs’ta da kullanılan, yüksek süt verimi ile bilinen Asaf cinsi hayvan getirdiklerini anımsattı.

Oğuz: Fiyatları dengelemek için şart

Oğuz, “Et fiyatını dengeleyebilmek için küçükbaş hayvan et arzını arttırmak gerekiyor, o nedenle küçükbaş hayvan sayısının artırılması gerekiyor. Amacımız en az 10 bin damızlık hayvan getirerek ülkedeki hayvan üretimi arttırmak” dedi

Çalışmalarının hayvan yetiştiricilerinin azami gelir elde etmesini de içerdiğini ifade eden Oğuz, İspanya’dan getirdikleri Asaf cinsi hayvanların üreticiye 2 yıl içerisinde vermeyi hedeflediklerini ancak koçların daha erken verilebileceğini, üç aylık Asaf’ların ağırlığının 40 kiloyu bulduğunu kaydetti.

Oğuz, alternatif olarak Türkiye’den sütündeki yağ oranının yüksek olmasıyla bilinen Ivesi cinsi damızlık hayvan getirmeye başladıklarını, koyunların şu anda karantinada tutulduklarını kaydetti.

Oğuz, bu çalışmada damızlıkların 10 üreticiye para talep edilmeden verileceğini, buna karşılık söz konusu üreticiden bir yıl içerisinde başka bir üreticiye vermek üzere 3-4 kuzu ve bir koç alınacağını kaydetti.

Abbasoğlu: İlk kez böyle bir yenilik yapılıyor

Devlet Üretme Çiftlikleri Müdürü Salih Abbasoğlu da, 1940-1950 arası İngiliz döneminde inşa edilen Margo Çiftliğinde 700-800 hayvan bulunduğunu, ağılın tamamlanmasıyla Çömlekçi Çiftliğindeki karantinada tutulan koyunların Margo’ya taşınacağını kaydetti.

Ağılın 3 milyon TL’ye mal olacağını ve iki ayda tamamlanacağını kaydeden Abbasoğlu, ağılın maliyetinin döner sermaye prensibi ile çalıştırılan Devlet Üretme Çiftliği tarafından karşılanacağını belirtti.

İlk etapta tamamlanacak olan ağılın projenin 10’da biri olduğunu belirten Abbasoğlu, Margo’ya toplamda 3 koyun, 2 keçi ağılı, doğum ağılları, sağımhaneler, oğlak/kuzu büyütme ağılları ve revir de inşa edileceğini söyledi.

Abbasoğlu, “60-65 yıl aradan sonra ilk kez böyle bir yenilik yapılıyor” dedi.

Koyunların yaşam ortamlarının, süt miktarı, sütteki yağ oranı ve doğumu da etkilediğini belirten Abbasoğlu, bu nedenle modern yetiştiriciliğe önem verdiklerini ifade etti.