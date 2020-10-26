Büyük umutlarla gelmişti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın, Büyük Sanayi Bölgesi’nde dün sabah saatlerinde bir işyerinin çatısını tamir etmeye çalışan 39 yaşındaki Mehmet Sait Olgaç, 5 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Olgaç, kaldırıldığı hastanede 4 saat sonra yaşamını yitirdi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; dün saat 09.30 sıralarında Büyük Sanayi Bölgesi’nde bir işletmeye ait çatıya tamir için çıkan Mehmet Sait Olgaç, karton fabrikasının damında bulunan eski çinkoları değiştirdiği sırada, çürük polyester çinkoya basması sonucu 5 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı.

Mehmet Sait Olgaç kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olduğu yoğun bakım servisinde saat 15.45 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olgaç’ın aslen Mardinli olduğu, ailesinin Mersin’de yaşadığı, kendisinin de bir süre önce büyük umutlarla çalışma izni ile ülkemize geldiği öğrenildi.