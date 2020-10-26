Makam boş kaldı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk, Başbakanlığı bırakan ve Cumhurbaşkanlığı’nı tercih eden Tatar’ın, hukuku zorlayan bir tutum takındığını ve Başbakanlık için herhangi bir Bakana vekalet vermediğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’na seçilen ve göreve başlayan Ersin Tatar'ı en içten duygularla tebrik edip, başarılar dilediğini belirten Öztürk, ancak Başbakanlık makamının boş kaldığını kaydetti.

Öztürk, partisi adına yaptığı yazılı açıklamada, yasa gereği, Başbakanlığı bırakan ve Cumhurbaşkanlığı’nı tercih eden Tatar’ın, hukuku zorlayan bir tutum takındığını ve Başbakanlık için herhangi bir Bakana vekalet vermediğini belirtti.

Öztürk açıklamasında “Sayın Tatar elbette ki Anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kuruluna başkanlık edebilir. Ne var ki, Bakanlar Kurulunun başındaki kişi Başbakandır. Başbakanlığa vekalet eden bir Bakan olmadığı için bu durum hukuken maluldür” ifadelerini kullandı.

Normalde bu göreve vekalet etmesi gereken Başbakan Yardımcılığı makamının da Halkın Partisi’nin (HP) hükümetten çekildiği için boş olduğunu hatırlatan Öztürk, KKTC’nin bir hukuk devleti olduğunu, pandemi dolayısıyla pek çok uygulamada hukuk ve hatta Anayasanın bile çiğnendiğini kaydetti.

Öztürk, açıklamasında, “Artık normalleşmemiz ve hukuk devleti ilkelerinden taviz vermememiz gerekir. Umarız ki Sayın Tatar, cumhurbaşkanlığı makamında iken bir daha hukuku çiğneyecek adımlar atmaz” ifadelerine de yer verdi.