Zaman alacak

Cumhurbaşkanlığı’na Ersin Tatar’ın seçilmesinin ‘önceki planlarını değiştirdiğini’ yazan Rum basını, 5’li konferans için yeni hazırlık sürecine ihtiyaç duyulacağını bildirdi.

Fileleftheros gazetesi “Deste Yeniden Karılıyor… Ersin Tatar’ın Seçilmesi Kıbrıs Sorununa Yeniden Başlama Planlamalarını Değiştirdi… Lute’un Yeni Geliş Hedefi Gayrı Resmî Konferansın Hazırlıkları Olacak” başlıklı haberinde, diplomatik kaynaklara dayanarak, BM ve uluslararası sahnedeki güçlü oyuncuların planlamasının, 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın siyasi hayatına devam edeceği ve Kıbrıs Türk toplumu lideri konumunu koruyacağına dayandığını yazdı.

Haberde, şu anda bütün oyuncuların, müzakere zeminini değiştirmek isteyen yeni bir Kıbrıslı Türk liderle karşı karşıya bulunduğuna işaret edildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında gerçekleşecek sosyal görüşmenin, Kıbrıs sorununda bundan sonraki gelişmeler açısından çok önemli görüldüğü ve herkesin BM Genel Sekreteri’nden gelecek hareketi beklediği kaydedildi.

Gazete, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephen Dujarric’nin hafta başında yaptığı açıklamayı hatırlatarak, BM’nin nasıl ilerleyeceğine dair net bir görüntüye sahip olmadığı ve gayrı resmî 5’li konferans için bir tarih de belirlemediğinin anlaşıldığını yazdı.

BM’nin de, Kıbrıs sorununun diğer müdahillerinin de Kıbrıs’taki iki liderin ilk sosyal içerikli görüşmesini bekliyor göründüğünü kaydeden gazete, henüz tarihi belli olmayan ilk Tatar-Anastasiadis sosyal görüşmesinden çıkacak sonucu bekleyecekleri ve hareketlerini ondan sonra planlayacakları kanaatini paylaştı.

Habere göre, Genel Sekreter’in Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un liderlerle görüşmek üzere adaya muhtemel gelişi de, ilk Tatar-Anastasiadis görüşmesinden sonra ilan edilecek. BM Genel Sekreteri, gayrı resmî bir konferans yapma perspektiflerini Lute’tan dinleyecek. Kasım ayında gelmesi beklenen Lute’un Ada’ya geliş hedefinin 5+1 gayrı resmi konferans hazırlığı olduğundan programına Ankara, Atina ve Londra ile temasları da eklemesi öngörülüyor.

Gazete, Kıbrıs sorununun çözüm şekli konusunda Kıbrıs Türk tarafının hedefiyle ilgili “usul görüşmesine gözü açık ve yanılgılara kapılmadan gidebileceği” kadar net bir görüntü olduğuna işaret etti.

Bu görüşün, gazetenin KKTC Cumhurbaşkanı seçim sonucunun belirlenmesinin ardından, Kıbrıs sorununda şekillenen gelişmeleri görüştüğü deneyimli bir diplomata ait olduğuna dikkat çeken gazete şu ifadeleri kullandı: “Çünkü müdahil taraflar usul görüşmesine kadar gidebilir. Muhatabımızın (deneyimli diplomat) da dediği gibi ‘Tatar’ın ve Türkiye’nin ileri götürdüğü bu tür tezlerle özlü müzakereye varabilir miyiz, başka hikâye’ bu da Kıbrıs sorununda bir sonraki konferansın halen ne kadar uzak olabileceğini gösteriyor.”