Erdoğan’la görüşecek

Geçen Cuma düzenlenen törenle yeni görevine başlayan KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere bugün Türkiye’ye gidiyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle gerçekleştireceği ziyaret için öğle saatlerinde adadan ayrılacak. Tatar’a, Ankara ziyaretinde eşi Sibel Tatar eşlik edecek.

Yurt dışı ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Tatar, ilk resmi ziyaretini Ankara’ya yapacağını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çeşitli konularda değerlendirmeler yapacaklarını ifade etti.

Tatar, "Davet için çok teşekkür ediyorum. Fevkalade önem veriyorum. Bu kabul, inanıyorum ki dünyaya mesaj verecektir. 'KKTC'yi ve yeni seçilen cumhurbaşkanını tanıyoruz ve önem veriyoruz.' Ankara'da gösterilen ilgi, bu tür bir mesaj verilmesine vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

Anastasiadis ile kahve içeceğim

Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti'yle olan ilişkilerimizi çok önemsiyorum. Hem devletten devlete hem kader ve gönül birliği içerisinde olan KKTC halkıyla Türkiye Cumhuriyeti halkını daha da yakınlaştırılması, aramızdaki bağların daha da güçlendirilmesi için çalışma içinde olacağım" dedi.

Ersin Tatar, daha sonra da, büyük ihtimalle kasım ayında, bir kahve içmek için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geleceğini kaydetti.

Müzakereden kaçmayacağız

Cumhurbaşkanı Tatar, TAK ve AA’ya açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, müzakere sürecine ilişkin de "Artık alternatif çözüm modellerinin masaya getirilmesi lazım. Egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki devlet ve o devletlerin iş birliğini daha fazla müzakere masasına getirmek için mücadele vereceğim" dedi.

Müşterek davayı başarılı şekilde ileriye götürebilmek ve hak ile çıkarlarını koruyabilmek için "Türkiye'yle uyum içinde çalışmanın" önemine işaret eden Tatar, Cumhurbaşkanlığı döneminde bunu hedeflediğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "5 artı 1" konferans önerisine değinen Tatar, KKTC'nin müzakereden kaçmayacağını ama temel tezlerinden de vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Alternatif çözüm modelleri gerekiyor

Müzakere süreçlerine ilişkin Tatar, Türk tarafının her türlü iyi niyetine rağmen Rum tarafının tutumunun belli olduğuna dikkati çekerek "Artık alternatif çözüm modellerinin masaya getirilmesi lazım. Egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki devlet ve o devletlerin iş birliğini daha fazla müzakere masasına getirmek için mücadele vereceğim." dedi.

Kapalı Maraş’ın iadesi artık gündemimizde yoktur

Maraş açılımı konusunda ise Tatar, KKTC’nin Maraş toprağının sahibi olduğunu, Kapalı Maraş’ın iadesinin artık gündemlerinde olmadığını; şu anda elektriğin oraya nasıl götürüleceği üzerinde bir çalışma yapıldığını belirtti.

Tatar, Maraş’la ilgili 300 Rum’un başvurusu bulunduğunu, buna Lordos’un da dahil olduğunu kaydederek, insan hakları açısından da bunun doğal olduğunu düşündüklerini, BM kararlarına aykırılığın da olmadığını vurguladı.

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Yeni başkana görev vereceğim

Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin durumu ve UBP kurultayına ilişkin gelişmeleri de değerlendirdi.

UBP gelecek hafta genel başkanını seçtikten sonra en büyük parti olması nedeniyle UBP Başkanına hükümeti kurma görevi vermeyi planladığını, onun da en erken zamanda hükümeti kurmasını temenni ettiğini söyleyen Tatar, gelinen aşamada Anayasal bir sıkıntı doğduğunu ifade etti.

Tatar, her şeyin Anayasa’da yazmadığını, kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Başbakanlık makamının boşaldığını, hukuken Başbakanlığının düştüğü gün vekalet verilemediğini dolayısıyla bunun çözümünü aradıklarını anlattı: “Ben birine şimdi vekalet versem, hukukçular diyor ki Başbakanlığın düştüğü gün -ki düştü-, vekaletin yoktur. Yani Başbakan değilsin, kimin vekaletini kime veriyorsun. Orası boştur. Ben de dedim ki mademki Cumhurbaşkanının Bakanlar Kurulu’na başkanlık etme yetkisi var her zaman, ben de düne kadar Başbakandım, bundan daha mantıklı ne olabilir.