Borsa kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geride bırakılan haftayı yüzde 1,95 kazançla 2.072,93 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.017,99 puanı, en yüksek 2.086,96 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,70 artışla 1.905,99 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,20 kazançla 3.757,09 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,51 primle 1.496,16 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,39 değerle 2.747,09 puana yükseldi.

Kardemir en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında son bir haftada en çok yükselen yüzde 24,70 ile Kardemir oldu. Kardemir'i, yüzde 24,50 ile Coca Cola İçecek ve yüzde 19,40 ile İndeks Bilgisayar izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,65 ile Logo Yazılım, yüzde 6,41 ile Tofaş ve yüzde 6,09 ile RTA Laboratuvar şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 110 milyar 180 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 95 milyar 658 milyon lirayla Ford Otosan ve 84 milyar 560 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen hafta yüzde 0,28 düşüşle 794 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,27 azalışla 5 bin 253 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 2 değer kaybederek 13,5320 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,95 azalışla 15,4820 lira oldu.

Bir önceki hafta 18,7660 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, geçen hafta yüzde 0,87 kayıpla 18,6020 liraya geriledi. İsviçre frangı ise yüzde 0,81 değer kaybederek 14,8970 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Son bir haftada en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,47 ile Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 7,54'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

En fazla kaybettiren yatırım fonu ise yüzde 3,17 ile Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 3,19'luk gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.