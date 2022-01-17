Yeni döneme hazırlık

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, seçim çalışmaları çerçevesinde, uzun yıllardır bürokrasi deneyimleri olan, ekonomik, mali, diplomasi, turizm ve altyapı gibi konularda uzmanlaşmış isimlerle teknik düzeyde geniş katılımlı istişare toplantısı yaptı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, toplantıda, teknik uzmanlarla, belirlenen konularda görüş alış verişinde bulundu, çalışmadan elde edilecek raporlamanın, hükümet döneminde önemli bir rehber olacağını söyledi.

İnsan kaynaklarını doğru kullanma ve ekip çalışmasına her zaman büyük önem verdiğini vurgulayan Sucuoğlu, UBP’nin yetişmiş bürokrasi kadrosuyla, ülkenin sorunlarına çözüm üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Sucuoğlu, “ Artık sona yaklaşıyoruz. Tarihi bir virajdayız. Tek başına iktidar zaferimizi taçlandırmak için, daha çok mühür, daha çok güneş, daha çok istikrar. Şimdiden zaferimiz hayırlı olsun” dedi.

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Bu arada Sucuoğlu, bölgesel etkinliklerine Gazimağusa ile devam etti.

Sucuoğlu ve milletvekili adayları, Rauf Raif Denktaş Kongre ve Kültür Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte katılımcıların ilgisi ile karşılandı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan etkinlikte UBP Genel Başkanı Sucuoğlu’nun yanı sıra partinin Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran, Gazimağusa Seçim Komitesi Başkanı Suat Durdu ve Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da etkinlikte birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından adaylar tek tek sahneye çağrıldı.

Kadın kollarının çayına katıldı

UBP Gazimağusa Kadın Kolları, UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve eşi Ece Sucuoğlu'nun katılımıyla, çay düzenledi.

Başbakan Sucuoğlu, burada yaptığı konuşmada, kadının gücünün burada tam anlamı ile görüldüğünü kaydederek, “UBP tek başına iktidara ya gelecektir ya gelecektir” dedi.