TDP güçlenerek çıkacak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları Gazimağusa’da Salamis Yolundaki esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu.

Verilen bilgiye göre, vatandaşlarla sohbet edilen yürüyüş boyunca, aday tanıtım broşürleri de dağıtıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, vatandaşlarla yaptığı sohbetlerde, ülkenin ihtiyaç duyduğu yapısal ve köklü değişimin ancak güçlü bir kadro ile gerçekleşebileceğini belirterek, TDP çatısı altında birleşen kadronun bunu başarabileceğine inanç belirtti.

Ülkeyi karış karış gezdiklerini, yurttaşlarla sürekli temas halinde olduklarını belirten Özyiğit, “Ne mutlu bizlere ki, temiz ve özgür bir gelecek için çıktığımız bu yolda, yurttaşlarımızın destek ve mesajları ile yolumuza çok daha güçlü ilerlemekteyiz. TDP'nin 23 Ocak seçimlerinden güçlü bir şekilde çıkacağı çok net ortadadır” dedi.

