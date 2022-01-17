Üretici teşvik edilmeli

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, beraberindeki DP milletvekili adayları ile Güzelyurt’a gerçekleştirdiği ziyarette, narenciye paketleme tesisi ile bazı sanayi tesislerine de giderek, sektöre ilişkin eksiklikleri dinledi, eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak çözüm önerileri üzerinde sohbet etti.

Verilen bilgiye göre, Güzelyurt Bölgesi’nin toprak zenginliği bakımından oldukça önem arz ettiğini dile getiren Ataoğlu, bölgede çıkan narenciye ürünlerine yönelik devletin üreticiyi teşvik edici katkılar sağlaması için girişim yapacaklarını ifade etti.

Teşvik sisteminin yeniden ele alınması gerekliliğini belirten Ataoğlu, “Pandemi, sağlık ve eğitim alt yapımızla ilgili eksiklikleri çok net ortaya koymuştur. Ayrıca pandemi bize, ekonominin zor koşullarda ancak ve ancak üretimle sürdürülebilir bir yapıya kavuşabileceğini göstermiştir” tesbitinde bulundu.

Ataoğlu, “Üretimi arttırmak ve hatta kaliteli ve ülke şartlarına uygun üretimi teşvik edecek, ödüle dayalı bir teşvik sistemi ele alınmalıdır” açıklamasını yaptı.

Türkiye’den gelen suyun öncelikle Güzelyurt bölgesinde kullanılmasına yönelik olan planlamanın önemine işaret eden Ataoğlu, Güzelyurt’ta yer altı sularının tuzlanmaya başladığını bu nedenle tarım için verilen suyun narenciye için oldukça yararlı olacağını söyledi.

Güzelyurt bölgesinde çıkan narenciye ürünlerin otellerde tüketilmesi için de geçmiş yıllarda girişim yaptıklarını dile getiren Ataoğlu, yeni dönem de de buna yönelik teşvik edici hamleler yapacaklarını vurguladı.

TUTDER yetkililerini kabul etti

Öte yandan Fikri Ataoğlu, denetimlerin artırılmasıyla piyasadaki fiyat farklılıklarının önüne geçileceğini söyledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, Bertan Özberkman başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği’ni (TUTDER) kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2022, 11:06