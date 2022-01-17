Gereken adımlar atılacak

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “Ülkeye sahip çıkmak ve insanların yaşadığı sıkıntıların aşılması için hükümette hizmete hazır olduklarını” söyledi.

Açıklamaya göre HP Genel Başkanı Özersay, milletvekili adayları ve partililer, Mutluyaka, Mormenekşe, Yeniboğaziçi ve Tuzla’da broşür dağıttı, vatandaşlarla bir araya geldi. HP’li adaylar, parti politikaları konusunda vatandaşlara bilgi verdi, sorularını da yanıtladı.

Halkın Partisi’nin 6 yıllık genç bir parti olduğunu belirten Özersay, “Eksiği yanlışı olmuştur belki ama yolsuzluğu, hukuksuzluğu, arsızlığı, hırsızlığı, partizanlığı olmamıştır” diye konuştu.

Halkın Partisi olarak “anlının akıyla bir yol yürüdüklerini” ifade eden Özersay, “Bu devleti seven ve bu devlete inanan ve genç insanların katkı koyduğu bir parti olduklarını” söyledi.

“Gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğiz”

Özersay, “Ülkenin içinde bulunduğu şartların ekonomide, sağlıkta, eğitimde ve turizmde cesur kararlar alınmasını zorunlu kıldığını, bunu yapabilecek ve koalisyon ortağına da yaptırabilecek tek siyasi partinin Halkın Partisi olduğunu” savundu.

HP’nin hükümette olduğu dönemde sağlık krizini başarıyla yönetebildiklerini hatırlatan Özersay, “Bu krizi iyi yönetebildiğimiz için bu memlekette insanların ölmesine müsaade etmedik” dedi.

“Pahalılığı önlemek için dört öneri ortaya koyduklarını, bunun da hükümet tarafından kopyalandığını bunun da tam uygulanmadığını” söyleyen Özersay, nar ekşisi ve bisküviye fon indirimi uygulandığını, temel gıda ve temizlik ürünlerinde böyle bir uygulamaya gidilmemesini, denetimin de yapılmamasını eleştirdi.

