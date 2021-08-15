Bir can kaybı var

KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısının 16 bin 385 olduğu, 158'i yerel 172 pozitif vakaya rastlandığı, 102 kişinin de taburcu edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 kişinin yurt dışından hava yolu ile ülkeye geldiği 12 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları, 158 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Öte yandan dün Covid 19’dan dolayı bir hasta daha hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre Covid-19 tanısıyla 9 Ağustos 2021 tarihinden bu yana Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 49 yaşında (erkek) E.T Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Hastanın kalp ve diyabet rahatsızlıkları bulunmaktaydı. Son kayıp ile birlikte Kuzey Kıbrıs’ta Covid 19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 oldu.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, “Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz” denildi.

Vakaların 52 kişisi Lefkoşa, 63 kişi Girne, 27 kişi Gazimağusa, 7 kişi İskele, 5 kişi Güzelyurt ve 4 kişinin Lefke Bölgesinden olduğu ifade edilirken bölgelere göre dağılımı şöyle açıklandı:

Lefkoşa:

Lefkoşa Merkez-16/ Alayköy-2/ Gönyeli-5/ K.Kaymaklı-3/ Akıncılar-2/ Taşkınköy-1/ Hamitköy-4 / Surlariçi-2/ Haspolat-1/ Kumsal-1/ Göçmenköy-5/ Köşklüçiftlik-2/ Ortaköy-3/ Metehan-4/ Yenikent-1

Girne:

Girne Merkez-27/ Dikmen-1/ Zeytinlik-1/ Alsancak-14 / Esentepe-1/ Karakum-3/ Beylerbeyi-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Aşağı Girne-2/ Yukarı Girne-1/ Ozanköy-2/ Kaşgar-1/ Doğanköy-1/ Çatalköy-1/ Lapta-6

Gazimağusa:

Gazimağusa Merkez-15/ Maraş-2/ Aslanköy-1/ Tirmen-2/ Yeniboğaziçi-2/ Serdarlı-1/ Çanakkale-2/ Baykal-1/ Akdoğan-1

İskele:

İskele Merkez-4/ Bahçeli Köyü-1/ Yenierenköy-2



Güzelyurt:

Güzelyurt Merkez-3 / Aydınköy-1/ Bostancı-1

Lefke:

Lefke Merkez-3/ Bağlıköy-1.

Genel durum da açıklandı

14 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Dün Yapılan Test Sayısı: 16.385

Dün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 172

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12

Yerel Vaka Sayısı: 158

İyileşip dün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 102

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.175.031

Toplam Vaka Sayısı: 13.489

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.532

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1915

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1725

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 117

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 43

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Ülke Genelinde dün Yapılan Aşı Miktarı: 803

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 221

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 247

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2772

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 35.698

Güney’de 401 vaka 1 can kaybı

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 54 bin 496 test neticesinde 401 yeni vaka belirlendi, 74 yaşındaki kadın hasta da hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 108 bin 707’ye ölü sayısı ise 456’ya yükseldi.