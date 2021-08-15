Yabancı uyruklu iki kişi tutuklandı

Girne’de, Polis Genel Müdürlüğüne (PGM) Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, yabancı uyruklu 31 yaşındaki C.A.E.’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada; aracın aksamları içerisine gizlenmiş, paketler halinde yaklaşık 300 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, akabinde bahse konu şahsın evinde yapılan aramada ise yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet sigara izmariti ve bir adet plastik öğütücü bulunarak, bunlar da emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.T.R.D. (K-30) tutuklandı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Polisin olayla ilgili tutukladığı ve yabancı uyruklu oldukları öğrenilen zanlıları bugün Girne’de mahkemeye çıkarması bekleniyor.