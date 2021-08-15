Huzur operasyonu

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 471 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 76 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı; 7 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen araç sürücülerinden bir tanesi olan sürüş ehliyeti olmadan direksiyon başına geçen 17 yaşındaki gence 5 bin 500 TL para cezası kesildi.

Mağusa’da 5 araç trafikten men edildi

Gazimağusa’da; faaliyet gösteren bahis evi, gece kulüplerine yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Mağusa’da trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 300 araç kontrol edildi, 82 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 5 araç trafikten men edildi.

Girne’de 141 araç kontrol edildi

Girne’de; trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda 141 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 43 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 8 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta; faaliyet gösteren bet ofisi, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler de kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda ise 485 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 45 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda ise 375 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 79 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. 1 kişi alkollü araç kullanmaktan tutuklanırken 1 araç da trafikten men edildi.

Denetimler kapsamında 37 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 2 kişinin iş yerini kapatmayarak, 1 kişinin ise taksi aracının ön koltuğunda yolcu taşıyarak yasal emirlere riayet etmediği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

37 kişi sokağa çıkma yasağını çiğnedi

Denetimler kapsamında 37 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 2 kişinin iş yerini kapatmayarak, 1 kişinin ise taksi aracının ön koltuğunda yolcu taşıyarak yasal emirlere riayet etmediği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.