Tarihi itiraf

Rum basınına konuşan ve 1974’te RMMO’da Zırhlı (Tankçı) operatörü olarak görev yapan Pambos Stilianu, 15 Temmuz 1974’teki darbeden bir ay önce Yunan astsubaylara tank operatörü eğitimi verdiğini söyledi.

Fileleftheros 21-22 Temmuz 1974 akşamı Lefkoşa Havaalanı’nda bulunan ve Eylül 1974’e kadar Lefkoşa’ya bağlı çeşitli köylerde “savaşmaya” devam eden Stilianu’nun anlattıklarını “Kimse Bize Noratlaslar’dan Söz Etmedi” başlığıyla aktardı.

15 Temmuz darbesinden bir ay önce, komutanının, “kurmaylığın sana ihtiyacı var, Yunanistan’dan astsubaylara tank/zırhlı sürme dersi vereceksin” dediğini anlatan Stilianu, darbe yapacaklarından hiç şüphelenmediğini anlattı. Stilianu darbeden 10 gün önce de 3’üncü tank taburu komutanı teğmen Stamatoyannakis’in kendisini ofisine çağırdığını, tezkeresini vermeden önce de “bana iyi durumda üç tank bulacaksın, yolda kalmayacak tanklar… Onları büyük bir tatbikata göndereceğim” dediğini anlattı, bulduğu o tankların darbe sırasında RİK’i ele geçiren tanklar olduğunu fark ettiğini söyledi.

Uçaklar gelecek

Stilianu 21-22 Temmuz 1974 gecesi Lefkoşa Havaalanı’nda nöbet tuttuğu sırada havaalanındaki komutanın kendisini çağırarak “gelmekte olan uçaklar olduğunu ancak bilginin net olmadığını” söyleyerek hazırlıklı olmalarını emrettiğini söyledi.

“Bu gece Yunan uçakları gelebilir, Türk uçakları da gelebilir. Yunan uçakları gelirse havaalanı etrafındaki tankları mavi, Türkler gelirse kırmızı aydınlatacağız dedi. Çatışma yaşanmakta olan Lefkoşa Havaalanı’nın çevresinde Türkler bulunduğu dışında daha fazla bilgi yoktu. Sabahtan akşama kadar bombalıyorlardı. Tankın üzerindeydik ve Türk uçaklarına ateş ediyorduk… O gece Yunan komandoları taşıyan Noratlaslar gelmeden önce büyük bir karmaşa vardı. Dışarıdan, havaya ateş edenler gördüm ama ne olduğunu anlamadım. Uçakların, motorları susmuş halde peş peşe önümde iniş yaptığını gördüm. 4-5’i indiğinde ‘ateş etmeyin, Yunan uçakları’ diye bağırdılar ama ateş edenler (havaalanı) dıştandı. Birkaç gün sonra bir asker, uçağa ateş edip düşürdüm diyordu. Havaalanının içindeydik ve Noratlasların geldiğinden haberimiz yoktu. Biz içerdeyken bilmiyorduk, dışardakilerin de bilmediğine inanıyorum.”