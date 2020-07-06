Börülcenin kilosu pazarda 5 liraya düştü

Onur ULAĞ

Lefkoşa açık pazarında börülcenin kilosu 5 liraya düşünce vatandaşlar mutlu oldu. Yazın en güzel yemeklerinden biri olan börülcenin yanında kilosu 2 liraya düşen kabakla her keseye uygun bir yemek sofrası kurulabiliyor.

Pazarda domatesin 5 ile 6 liradan satılması ise vatandaşları üzdü. Yazın en çok tüketilen sebzesi olan domatesin fiyatı geçtiğimiz haftalarda 2 liraya kadar düşmüştü.

Sebzelerin fiyatları ucuzlarken, meyvelerin pahalı olması dikkat çekti. Elma, armuz, kiraz kilosu 12 kayısı da 25 liradan tezgâhtaki yerini aldı. Şeftali de 15 TL liradan satışa sunuldu.

Pazarda dün fiyatlar şöyleydi;

Sarma: Tane 5TL

Kabak: 2 TL

Pancar: 5 TL

Yeşil Soğan: 2,5 TL

Maydanoz: 2,5 TL

Kereviz: 2,5 TL

Nane: 2,5 TL

Fasulye: 7,5 TL

Kiraz: 12 TL

Kayısı: 25 TL

Şeftali: 15 TL

Muz: 6 TL

Kavun: 5 TL

Limon: 15 TL

Elma: 12 TL

Armut: 12 TL

Patates: 2,5 TL

Soğan: 1,5 TL

Sarımsak Tane: 5 TL

Zencefil: 60 TL

Kapya Biber: 20 TL

Kırmızı Soğan: 12 TL

Topak Biber: 5 TL

Acı Biber: 15 TL

Patlıcan: 2 TL

Domates: 5 TL-6 TL

Havuç: 5 TL

Salatalık: 1,5 TL

Mantar: 35 TL

Böğrülce: 5 TL

Bamya: 12 TL