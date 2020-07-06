Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde dün sabah saatlerinde akıl almaz bir olay yaşandı. Hastaneye giden İ.İ.O isimli şahıs, arasında husumet bulunan John Herbert Alobwede Ekane’yi odasında makasla yaraladı.

İ.İ.O tutuklanırken, Ekane, tedavi altına alındı.

Polisten alınan bilgiye göre; olay dün sabah saat 03.30 sıralarında Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. .İ.O isimli şahıs, hastanede tedavi gören John Herbert Alobwede Ekane'yi odada bulunan makasla yaraladı. Zanlı, makası Ekane'nin vücudunun muhtelif yerlerine 4 kez sokmak sureti ile yaraladı. İ.İ.O. tutuklanırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.