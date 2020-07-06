Test sayısı artırıldı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 664 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gereğini yineleyen Pilli, özellikle 65 yaş üzerindekilerin mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durması ve kendilerini koruması gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin açıklamasına göre, 5 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

"Dün yapılan test sayısı 664. Dün saptanan pozitif vaka yok. İyileşip dün taburcu edilen vaka yok. Dün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 41 bin 653. Toplam vaka sayısı 113. İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 104. Tedavisi devam eden vaka sayısı 5. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta yok.”

Güney Kıbrıs’ta bir yeni vaka

Bu arada Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan bin 445 test sonucunda bir yeni Coronavirüs vakası belirlendi. Toplam vaka sayısı bin 3’e yükseldi.

Rum haber kaynaklarında, pozitif vakanın, göçmenlerle ilgili kabul merkezine yerleştirilmesi söz konusu olan bir kişi olduğu ifade edildi.