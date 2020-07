Cezaevinde kuduz paniği

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da sokak köpeğine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle şu anda cezaevinde bulunan İsmail Çelik (71) mahkûmlar arasında huzursuzluk çıkmasına neden oldu.

Mahkûmların; cinsel organını köpeğin ağzına sokmaya çalışan zanlıya kuduz aşısı yapılıp yapılmadığı konusunda açıklama istedikleri, eğer yapılmamışsa cezaevi yönetiminden önlem alınmasını talep ettikleri belirtildi.

Ne olmuştu

Zanlı Çelik, 27 Haziran tarihinde saat 06.40 sıralarında Bahriyeli Sokak’ta kurt kırması köpeğe cinsel saldırıda bulunmuştu. Zanlı cinsel organını köpeğin ağzına doğru uzatmış, ayrıca elleri ile dişi olan köpeğin cinsel organını okşamıştı.

Cinsel saldırı anları an be an güvenlik kamerasına yansımış, zanlı birkaç gün süren aramaların ardından geçtiğimiz Perşembe günü yakalanmıştı. Polisteki ifadesinde suçunu kabul eden zanlı, o esnada çok sarhoş olduğunu iddia etmişti.

İsmail Çelik, geçtiğimiz Cuma günü mahkemeye çıkarılarak, yargılanacağı davalardan teminatla serbest bırakılmıştı.

Ancak KKTC ve TC vatandaşlıkları olduğu için tutuksuz yargılanmasına karar verilen zanlı, mahkemenin istediği 6 bin TL nakit teminatı yatıramamıştı.

Zanlı bu nedenle cezaevine gönderilmişti.