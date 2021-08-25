Brucella tazminatı

Brucella hastalığından dolayı zararı olan 22 üreticiye dokuz büyükbaş ve 241 küçükbaş için toplam 207 bin 750TL tazminat ödendi.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zarar tazminat bordroları hazırlandığı ve Brucella hastalığı zararı olan 22 üreticiye dokuz adet büyükbaş ve 241 adet küçükbaş için 207.750 TL tazminat ödendiğini açıkladı.

Kızılduman tarafından yapılan açıklamada, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz ederek Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri de kaydedildi.

