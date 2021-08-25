Akar: İzin alın biz hazırız

Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay Tokel, dernek üyeleri Mustafa Altun, Mehmet Çakır, Muammer Güneş ve Hasan Koramaz dün Diyalog Medya Grubu’nu ziyaret ederek, Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’la görüştü.

Dernek Başkanı Tokel, Güzelyurt’ta bulunan ve 9 Mart Baf Direnişi ve Şehitlerini Anma Günü törenlerinin yapıldığı anıtın onarımı için destek istedi. Anıtın onarımının yarısının bittiğini ancak geriye kalan kısmı için bir milyon liraya ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Tokel, düzenlenecek kampanya için Diyalog’un destek olmasını talep etti.

Akar: Destek vereceğiz

Genel Yayın Yönetmesi Akar, Baf’ın Kıbrıs Türk siyasi tarihinde çok önemli yere sahip olduğunu ifade etti. Akar, anıt projesi için destek vereceklerini dile getirdi. Akar şunları söyledi:

Projeniz için banka hesaplarınızı açın, kaymakamlıktan izin alın, ön hazırlıkları tamamlayın. Biz size gereken desteği vermeye hazırız. SMA tip 1 hastası Asya bebek için de duyurular yaptık ve etkili oldu. Hem tv2020 hem de Diyalog gazetesi halkın sevdiği desteklediği basın kuruluşlarıdır. Yapacağımız duyuruların etkili olacağına inanıyoruz.

Tokel: Bir milyona ihtiyaç var

Tokel, Güzelyurt’ta kaymakamlık önünde bulunan şehitlik anıtı önünde her 9 Mart’ta Baf direnişini andıklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:

Ancak aradan 25- 30 yıl geçti, anıt yıprandı. Biz dernek olarak Güzelyurt’taki anıt için yola koyulduk. Üniversitelerinden teknik destek istedik. LAÜ, “gelin ulusal bir yarışma yapalım, ortaya çıkacak eser Gazi Baf Şehitlerinin anısı olsun” dediler, sponsorda oldular.

Ortaya masanızın üzerinde bulunan bu proje çıktı. Proje ilk hazırlandığında proje maliyeti 2 milyon lira idi ancak şimdi 3 milyona çıktı.

İçişleri Bakanlığı, iş adamları, resmi ve özel kurumları ziyaret ettik. Bir buçuk milyona yakın bir parayı topladık. Proje yarı yarıya tamamlandı. Bir milyon liraya daha ihtiyacımız var.

Gereken mali yardımın toplanması için düzenlenecek bir kampanyaya destek olursanız seviniriz.

Bu konuda sizden destek istemeye geldik.