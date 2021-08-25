Lefkoşa güvende

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı ile Zabıta Şubesi’nin koordinesinde gerçekleştirilen haftalık denetimler kapsamında, maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri gibi uyulması gereken kurallar kontrol ediliyor.

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, LTB Halk ve Çevre ekipleri tarafından 16-20 Ağustos tarihleri arasında 76 iş yerini denetlendi; 1 iş yeri izinsiz olmasından dolayı faaliyetten men edildi, 1 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 1 birim ürün müsadere edildi, 8 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi ve 1 imha yapıldı.

Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre şöyle: “ 13 Restoran, 3 Kafeterya, 1 Meyhane, 3 Yaşlı Bakım Evi, 5 Eğitim Merkezi, 11 Spor Salonu, 1 Pastane, 1 Kuruyemiş İmalathanesi, 3 Oto Galeri, 2 Hotel, 1 Oto Yıkama, 1 Büfe, 2 Pansiyon, 1 Düğün Salonu, 1 Kahvehane, 5 Anaokul, 15, Kuaför/Güzellik /Berber Salonu, 7 Market”.

LTB Zabıta Şubesi tarafından ise 16-22 Ağustos haftasında toplam 140 işyeri denetledi.

Bazı işletmelere gerekli uyarıları yapan Zabıta ekipleri, hem halk sağlığı hem de ekonominin çarklarının zarar görmeden dönmesi için kurallara uymanın önemine dikkat çektiler.

Alo 185 çözüm hattına ihbar yapılabilir

Açıklamada iş yerlerinde kurallara uyulmaması halinde yurttaşlar Alo 185 çözüm hattına şikayette bulunabilir.