‘Kasa boş’

Filiz SEYİS

Başbakan Ersan Saner, Ekonomi Kurulu toplantısında ekonomik örgütlerle bir araya geldi. Toplantıya Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu da katıldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nden üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıda, Kovid-19’la mücadele devam ederken sektörlerin sıkıntıları ve çözüm yolları ele alındı. Başbakan Saner’in davetine katılan ekonomik örgütlerin başkanları, herhangi bir sonuç elde edemedi. İşverenlerin beklediği sosyal sigorta prim desteği konusunda tatmin edici bir açıklama yapılmadı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, ekonomik örgütlerin ortaya koyduğu görüşlerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi ve sonuç odaklı çalışılması için Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında komiteler kurulacağını açıkladı.

Yaklaşık üç saat süren toplantının ardından açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, toplantıda ekonomik örgütlerin piyasada yaşanan sıkıntılar hakkında kendilerine bilgi aktardığını ve sıkıntıların aşılması için neler yapılabileceğinin ele alındığını belirtti.

“Aşısız öğrenciler aşılarını burada yaptıracak”

Saner, Ticaret Odası ile Otelciler Birliği’nin eğitim ve turizm sektörlerinin ayağa kaldırılmasına yönelik görüşlerini dinlediklerini aktararak, Hükümetin bu sektörlerin aşılanması için 23 Aralık 2020’den itibaren irade ortaya koyduğunu belirtti.

Saner, ülkeye yükseköğrenim için gelecek 3. Dünya ülkesi vatandaşlarının KKTC’de aşılanacağını ve bunun için 45 bin doz aşı ayrıldığını örgütlere bildirdiklerini belirtti.

Yüzyüze eğitimin Eylül’de mutlak süretle başlayacağını da örgütlerle paylaştığını kaydeden Saner, örgütlerin ise yüz yüze eğitimin başlayacağının ve ülkeye gelecek ve ülkede aşılanması planlanan öğrencilerin duyurusunun üniversitelerin sayfalarından yapılmasını talep ettiğini, kendilerinin de bu talebi olumlu karşılayarak Eğitim Bakanı’na gerekli talimatı verdiğini aktardı.

“Gelen yolcuların yüzde 80’i aşılı”

Ercan Havaalanı’ndan gelen yolcuların yüzde 80’inin aşılı olduğu bilgisini veren Saner, aşısız yüzde 20 yolcu ile alakalı yaşanan sıkıntıların aşılması konusunda Otelciler Birliği’nin bazı önerileri olduğunu ve bu konuda ne gibi esneklikler sağlanabileceğinin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından ele alınması için kendisinin girişim yapacağını kaydetti.

Çalışma grubu kurulacak

Asgari ücret ve bankalara borcu olan esnaflarla ilgili konunun da görüşüldüğünü aktaran Saner, bankalara borcu olan işletme sahiplerinin borçlarının ödenmesi için hükümetle ortak bir çalışma grubu kurulması için adım atılacağını, çalışma grubundan çıkacak görüşlerin ise Bakanlar Kurulu’nda değerlendirileceğini belirtti.

Tüm ekonomik örgütlerin ortaya koyduğu görüşlerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi ve sonuç odaklı çalışılması için için Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında komiteler kurulacağını ve bu komitelerin bu hafta çalışmaya başlayacağını söyleyen Saner, toplantıda ayrıca asgari ücret ve İstihdam Destek Fonu’nda biriken paranın küçük ölçekli işletmelere nasıl kullandırılacağına dair görüşlerini de aktardıklarını söyledi.

“Turizmin önünün açılması için”

“Başta esnafımıza bu desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. Turizmin önünün açılması için her türlü kararı almaktan hiçbir şekilde imtina etmeyeceğiz” diyen Saner, ekonomik örgütlerle gerçekleşen toplantının olumlu geçtiğini sözlerine ekledi.