Çok önemli uyarı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son haftalarda artan Covid-19 vakalarına ve aşılanma oranının yetersizliğine dikkat çekerek, “Aşı olun” çağrısına bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Covid-19 tedbirleri ve yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin alınacak tedbirleri değerlendirdikleri bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, ilgili müsteşarlar ve danışmanlar da hazır bulundu.

Yapılan değerlendirme toplantısının ardından, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) demeç veren Cumhurbaşkanı Tatar, sürecin atlatılması için hedeflenen toplumun yüzde 70’inin aşılanması oranına henüz ulaşılamadığını, bu sayının bir doz ve çift doz aşı olanlarının ortalaması alındığında, yaklaşık yüzde 55’te kaldığını belirtti.

“Türkiye 532 bin, AB’den 173 bin aşı aldık”

Tatar, salgınla mücadelenin en zor kısmı olan aşı bulma sürecinin atlatıldığını, 532 bin adet Türkiye Cumhuriyeti’nden, 173 bin adet ise Avrupa Birliği’nden aşı alındığını, buna rağmen aşılanmaya gelenlerin istenilen süratte olmamasından dolayı beklenilen orana ulaşılamadığını belirterek, söz konusu virüsün sürekli değiştiğini, geliştiğini, yeni varyantların çoğalmasıyla, aşının dahi yakalayamayacağı durumlar olabileceğini ifade etti.

Tatar, tüm bu gelişmelerle birlikte, yüzde 70 oranında aşılanmanın da yetmeyeceğini, uzmanların yüzde 80’lere çıkılması gerektiğini söylediğini ifade etti.

“20-40 yaş arasının yüzde 70’i aşılanmamış”

Kendisine verilen bilgiye göre, ülkedeki 20-40 yaş arası vatandaşların şu anda aşı olma oranının yüzde 30’u geçmediğini, yani genç kuşağın yüzde 70’inin halen daha aşılanmadığını belirten Tatar, “ Demek ki gençler kendilerine aşırı güveniyorlar, bir yakalanma olursa hafif atlatırız beklentisi içerisindeler. Böyle bir durum yoktur çünkü bilim dünyasından gelen bilgiler, hastalığın nasıl atlatılacağının kişini bünyesine göre değiştiğini, tahmininin zor olduğunu göstermektedir. Hastalık sonrasında kalıcı bir takım hasarlar da olabilir. Aşısız olup, süreci çok ağır geçirenler vardır. Cumhurbaşkanı olarak bunları söylemek vazifemdir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, son olarak, “Artık herkes elini vicdanına koysun, mantığını kullansın. . Hepimiz aynı gemideyiz. Kimse bana bir şey olmaz demesin. Bu durum artık kapımızı çalmıştır. Herkeste olabilir. En yakınlarımızda olabilir. Tekrar söylüyorum aşılanmak şart, aşılanmayanlar risktedir” diye uyardı.

