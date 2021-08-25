Öncesinde kimliği vardı

Dışişleri Bakanlığı, pasaportları iptal edilen Kıbrıslı Türkler arasında Bakan Tahsin Ertuğruloğlu’nun da bulunduğu haberlerinin doğru olmadığını bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ,“Sayın Bakan’ımızın 1974 sonrasında Rum makamlarından müracaat ederek almış olduğu herhangi bir kimlik kartı veya pasaportu bulunmamaktadır” denildi.

Bu arada bir internet haber sitesine açıklama yapan Bakan Ertuğruloğlu ise “1960 “Kıbrıs Cumhuriyeti” kurulduğunda benim de herkes gibi kimliğim vardı. Pasaportta almıştım seyahat edebilmek için. Ama 1974’ten itibaren ben Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne zaten ne geçtim, ne kimlik aldım ne de pasaport aldım” şeklinde konuştu

Bakanlık açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, uluslararası antlaşmaların imzalanmasıyla kurulan 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Rum-Yunan ikilisinin Ada’yı Yunanistan’a bağlama arzusu nedeniyle sadece 3 yıl varlığını sürdürebildiği kaydedilerek, “Bugün, Ada’da KKTC ve GKRY olmak üzere iki ayrı devlet bulunmaktadır.” denildi.

İnsan hak ve özgürlükleri ihlal edildi

Açıklamada, GKRY’nin, 1964’ten bugüne, artık varlığı son bulan 1960 Ortaklık Cumhuriyeti unvanını kullanarak Kıbrıs Türk halkının en temel insan hak ve özgürlüklerini her alanda ihlal ettiği belirtilerek, “GKRY, bu sözde unvanını, Kıbrıs Türk halkına karşı bir baskı unsuru olarak kullandığını Kıbrıslı Türklere ait pasaportları iptal etmek ve pasaport ısdarı için müracaat etmeyi engellemek amacıyla aldığı kararla da bir kez daha göstermekten çekinmemiştir. Söz konusu karar hiçbir hukuki zemine dayanmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı. Uluslararası toplumun GKRY’ye sözde “hükümet” unvanını bahşetmesinin, GKRY’nin Kıbrıs Türk halkının insan haklarını sürekli ihlal etmesinin temel kaynağı olduğu vurgulanan açıklamada, GKRY’nin, uluslararası toplumun desteğiyle, Kıbrıs Türk halkına uyguladığı izolasyonun, seyahat özgürlüğü dahil, yaşamını her alanda olumsuz etkilediği belirtildi.

Zaruret kullanmaya itiyor

“Uygulanan izolasyonun ortaya çıkardığı zaruret, Kıbrıs Türk halkını, ortağı olduğu 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını kullanma yönüne itmektedir” denilen açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının, bu zarureti tehdit unsuru olarak kullandığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kıbrıs Türk tarafının gerek Kıbrıs konusu gerekse kapalı Maraş’a ilişkin benimsemiş olduğu ezber bozan yeni politikaları, statükodan tek taraflı menfaat sağlayan Rum tarafını çaresizliğe itmektedir. Bu çaresizliğini hukuk ve akıl dışı karar ve uygulamalarla yansıtmaktadır.

Yerel basında konuya ilişkin çıkan haberlerde pasaportları iptal edilen Kıbrıslı Türkler arasında Sayın Bakanımızın da olduğunun iddia edilmesi gerçekleri yansıtmamaktadır. Sayın Bakanımızın 1974 sonrasında Rum makamlarından müracaat ederek almış olduğu herhangi bir kimlik kartı veya pasaportu bulunmamaktadır. Bu nedenle konuya ilişkin yapılması muhtemel haberlerde bu olgunun dikkate alınmasını ümit ederiz.