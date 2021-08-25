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"Pasaportlar iade edilmeli"

İkinci Cumhurbaşkanı Talat, Rum Yönetimi’nin kararı sonrasında Cumhurbaşkanı Tatar ile bakanlara ‘pasaportlar’ konusunda mesaj gönderdi

"Pasaportlar iade edilmeli"
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Rum Yönetimi’nin, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Başbakan Ersin Tatar ve bakanların Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal etmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. KKTC’deki hemen tüm partiler pasaport kararı yüzünden Rum hükümetini suçlarken, ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat farklı bir tepki verdi.
Sosyal medya paylaşımında “Hem ayrı devlet isteyeceksiniz, hem de Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullanacaksınız. Oh ne ala… Elinizden alınınca, alanları ırkçılıkla, insan haklarına aykırı davranmakla suçlayacaksınız. Edep ya hu” diyen Talat, tv2020’ye yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Tatar ile bakanlara mesaj gönderdi. Talat “Ben olsaydım pasaportları iade ederdim” dedi ve kendisinin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullanmadığını söyledi. 

Oh ne ala…
Talat, Güney Kıbrıs’ın bazı Kıbrıslı Türk siyasilerin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal etmesini değerlendirdi. Ali Talat, “Hem ayrı devlet isteyeceksiniz, bunun için ahkam keseceksiniz hem de Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullanacaksınız. Oh ne ala…” diyerek tepki gösterdi. 
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili yorum yapan Talat, “Hem ayrı devlet isteyeceksiniz, bunun için ahkam keseceksiniz hem de Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullanacaksınız. Oh ne ala… Elinizden alınınca da alanları ırkçılıkla, insan haklarına aykırı davranmakla suçlayacaksınız, ayrılıkçılığın sonuçlarına  katlanmayacaksınız. Edep ya hu” ifadelerini kullandı. Talat, konuyla ilgili tv2020’ye de açıklama yaptı.
Bakanlara mesaj gönderen Talat, “Ben olsaydım pasaportları iade ederdim” dedi ve kendisinin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullanmadığını söyledi.
 İşte o isimler
Bu arada pasaportları iptal edilen isimlerin şunlar olduğu ileri sürüldü:
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Başbakan Ersan Saner
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu
İçişleri Bakanı Kutlu Evren
Sağlık Bakanı Ünal Üstel
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu         
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay            
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu     
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman
Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılımı Komitesi üyesi Oğuzhan Hasipoğlu
Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılımı Komitesi üyesi Vedat Yorucu
Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılımı Komitesi üyesi Tülen Saner
Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılımı Komitesi üyesi Hasan Sungur.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021, 10:25
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YORUMLAR
Turkish power
Turkish power - 2 saat Önce

Sen de iade edecekmisin

kadir ildeniz
kadir ildeniz - 2 saat Önce

talat bey haklı,eğer biz ayrı devlet istiyorsak rum pasaportunu almamamız gerekirdi

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 2 saat Önce

Sayın Talat’ın söyledikleri çok doğru,
Neden Sayın Cumhurbaşkanımız Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportum vardır ve kullanmıyorum diyor ! Egemen ayrı Devletimiz için ezber bozan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız neden Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportlarını iade etmiyorlar acaba ! Ve vardır ama şimdilik kullanmıyorum diyorlar !!!!

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