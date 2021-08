"Pasaportlar iade edilmeli"

Rum Yönetimi’nin, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Başbakan Ersin Tatar ve bakanların Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal etmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. KKTC’deki hemen tüm partiler pasaport kararı yüzünden Rum hükümetini suçlarken, ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat farklı bir tepki verdi.

Sosyal medya paylaşımında “Hem ayrı devlet isteyeceksiniz, hem de Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullanacaksınız. Oh ne ala… Elinizden alınınca, alanları ırkçılıkla, insan haklarına aykırı davranmakla suçlayacaksınız. Edep ya hu” diyen Talat, tv2020’ye yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Tatar ile bakanlara mesaj gönderdi. Talat “Ben olsaydım pasaportları iade ederdim” dedi ve kendisinin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullanmadığını söyledi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili yorum yapan Talat, “Hem ayrı devlet isteyeceksiniz, bunun için ahkam keseceksiniz hem de Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullanacaksınız. Oh ne ala… Elinizden alınınca da alanları ırkçılıkla, insan haklarına aykırı davranmakla suçlayacaksınız, ayrılıkçılığın sonuçlarına katlanmayacaksınız. Edep ya hu” ifadelerini kullandı. Talat, konuyla ilgili tv2020’ye de açıklama yaptı.

Bakanlara mesaj gönderen Talat, “Ben olsaydım pasaportları iade ederdim” dedi ve kendisinin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullanmadığını söyledi.

Bu arada pasaportları iptal edilen isimlerin şunlar olduğu ileri sürüldü:

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Başbakan Ersan Saner

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu

İçişleri Bakanı Kutlu Evren

Sağlık Bakanı Ünal Üstel

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman

Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılımı Komitesi üyesi Oğuzhan Hasipoğlu

Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılımı Komitesi üyesi Vedat Yorucu

Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılımı Komitesi üyesi Tülen Saner

Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılımı Komitesi üyesi Hasan Sungur.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021, 10:25